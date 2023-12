Alicia Keys半自傳音樂劇《Hell's Kitchen》 明年春季百老匯繼續上演

美國R&B天后Alicia Keys的半自傳音樂劇《Hell's Kitchen》,正在百老匯上演,門票一早售罄。據悉此劇將於2024年3月轉到舒伯特劇院繼續上演。《Hell's Kitchen》由Michael Greif執導,著名劇作家Kristoffer Diaz擔任劇本創作。劇裡又大量採用Alicia Keys一系列熱門歌曲,如《Empire State of Mind》、《Fallin'》、《You Don’t Know My Name》、《No One》及《If I Ain't Got You》等。