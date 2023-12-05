Alicia Keys半自傳音樂劇《Hell's Kitchen》 明年春季百老匯繼續上演

以Alicia Keys追尋音樂夢為靈感的《Hell's Kitchen》。

美國R&B天后Alicia Keys的半自傳音樂劇《Hell's Kitchen》，正在百老匯上演，門票一早售罄。據悉此劇將於2024年3月轉到舒伯特劇院繼續上演。《Hell's Kitchen》由Michael Greif執導，著名劇作家Kristoffer Diaz擔任劇本創作。劇裡又大量採用Alicia Keys一系列熱門歌曲，如《Empire State of Mind》、《Fallin'》、《You Don’t Know My Name》、《No One》及《If I Ain't Got You》等。

Alicia Keys與製作人丈夫Swizz Beatz及兒子。

Alicia Keys在宣傳時表示，「過去的13年中，一直夢想著創作一部音樂劇，並從我長大的地方所經歷的為靈感。」她又稱感到非常榮，「自己的故事有幸能成為百老匯演出季的一部分，並且與這麼多才華揚溢的藝術家合作，賓在難以置信和感到興奮。」

Alicia Keys又提到過住排隊買飛，觀看《西貢小姐》(Miss Saigon)和《吉屋出租》(Rent)等音樂劇的回憶，又稱：「音樂劇伴隨著我的成長。」對她來說《Hell's Kitchen》是一齣關於紐約尋夢的故事，並指：「這部音樂劇在百老匯的舞台上演，真是夢想實現。」Alicia Keys對於自己的故事，能被她熱愛的百老匯音樂劇肯定，內心充滿的興奮和感激。