Anson Lo演唱會MIRO場取消370個不尋常記錄 粉絲要求柳應廷個人騷採相同行動以示公平

MIIRROR四子柳應廷(Jer)、盧瀚霆(Anson Lo)、姜濤和呂爵安(Edan)的首個個人演唱會將於暑假先後舉行,大會設定頭場為MIRO場,預留七成門票予官方歌迷會會員。昨日(1日)是Anson Lo演唱會MIRO場登記的日子,官方歌迷會在社交專頁公布,在購買《ANSON LO:“THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》MIRO場的門票登記活動中,發現370個帳號有不尋常記錄,決定取消涉事會員是次活動資格,以示公允。同時,承諾「於未來,我們亦將繼續密切關注活動參與情況,希望能為MIRO提供公平的參與機會。」

要求跟進Jer演唱會 MIRO場不尋售炒賣

Jer的3場個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》門票全部已售罄,其中MIRO場的門票於3小時內售罄,不少已取得MIRO專屬碼購票的柳柳粉(Jer粉絲),連一次登入的機會也沒有,卻發現旋即有人在網上炒賣,更有疑似黃牛手持80張門票高價轉售。不少失望的柳柳粉湧入留言,追問歌迷會,Jer演唱會的MIRO場可曾發現類似帳戶,如何跟進MIRO場門票炒賣問題,「頭場Jer solo concert會唔會take相同action以示公平?有牛牛放80張飛,夠唔夠不尋常啫?」、「咁Jer果邊點,會唔會叫番啲不尋常用戶嘔番啲飛出嚟?」、「對柳炒同柳仔都好唔公平囉~好多柳con既飛已經流出公海俾黃牛賺盡,你地又當冇事發生又冷處理,咁下年仲叫人點續會?」

同時,不少粉絲質疑MIRO場何不採取實名制購票,「一人一票實名就最好」、「其實點解其他當紅歌星的FC會員可以保證買到一張演唱會飛,但Miro 就無?」由於MIRO的續會限期於5月31日結束,歌迷會於續約期後才宣布採取行動,而且僅取消一次活動的登記資格,有粉絲關注日後的solo concert門票發售,以及其他MIRO活動,如何杜絕類似情況再出現。