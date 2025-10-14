Anson Lo開騷唔玩除衫望加場 冇收到通知出席新城頒獎禮

講到12月即將會舉行個人演唱會，他得悉許多神徒為了搶飛而煩惱，他表示：「如果成績反應理想，有可能會加場。」至於今次挑戰開四面台，他說：「今次嘅舞台伸延到接近控制台，就算買最前排或者最後排都一定會比起之前嘅演唱會更近距離。」提到演唱會是否除衫環節，他笑說：「應該唔會。」談及最近在社交網分享自己心情不好，他表示因為籌備演唱會記歌詞感到有點吃力。

與造星VI參賽者赴韓

提到即將與《全民造星VI》參賽者錄節目，他透露今日即將會飛往韓國錄製節目，並續說：「好開心可以上到韓國嘅電視台同埋表演，感覺好似帶住一班細路去旅行。」被問到當年參加《全民造星》是否有發生過黑歷史，他回應：「嗰陣時有個粉絲見面會，當時我自彈自唱周柏豪歌曲《我的宣言》，之後再跳唱陳偉霆歌曲《女皇》，就唔係最好嘅記憶，並唔係因為首歌嘅問題，係因為我唱得唔好！」

讚徐浩婚禮投入起舞

前日，Anson Lo與MIRROR成員出席音樂人徐浩婚禮，談起當晚發生過的趣事，他分享：「其實我未見過佢跳舞，我淨係知道佢唱歌叻，但係佢真係好投入。我諗起錄音嗰陣時佢同我講要當自己係舞台皇者。」至於昨日有報道指新城電台力邀MIRROR出席年底的樂壇頒獎典禮，他指留意到這個消息，但卻表示：「我冇收到公司嘅通知。」