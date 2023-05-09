陳毅燊（ANSONBEAN）的新歌《GET WILD》，邀請了吳家忻（kayan9896）與本地知名Rapper AKIKO合作，跳唱快歌道出開party、玩樂與飲酒的開心感覺。繼早前推出新歌MV後，最近Anson又為新歌度身訂造了dance video，並邀請了27位舞蹈員，在元朗一車場內拍攝，非常有氣勢，邊唱邊跳的Anson特別有型有魅力！

全新的dance video僅用了短短兩星期時間籌備，找場地、贊助、排舞、製作，最終順利完成，Anson說：「今次新歌係諗住可以玩多啲唔同口味嘅曲風，《GET WILD》係行Chris Brown嘅歐美音樂風，而MV冇乜機會跳舞，所以唔想浪費，就整一首dance version畀呢首歌一個交代。最有趣嘅係歌詞入面一句『I got 27 people in the club』，喺冇plan之下真係有27個dancers一齊拍，個過程係幾開心，我發現自己練緊呢隻歌時感覺一啲攰都冇，仲好開心，跳之前仲飲啖酒壯膽！哈哈！」