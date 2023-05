陳毅燊(ANSONBEAN)的新歌《GET WILD》,邀請了吳家忻(kayan9896)與本地知名Rapper AKIKO合作,跳唱快歌道出開party、玩樂與飲酒的開心感覺。繼早前推出新歌MV後,最近Anson又為新歌度身訂造了dance video,並邀請了27位舞蹈員,在元朗一車場內拍攝,非常有氣勢,邊唱邊跳的Anson特別有型有魅力!

全新的dance video僅用了短短兩星期時間籌備,找場地、贊助、排舞、製作,最終順利完成,Anson說:「今次新歌係諗住可以玩多啲唔同口味嘅曲風,《GET WILD》係行Chris Brown嘅歐美音樂風,而MV冇乜機會跳舞,所以唔想浪費,就整一首dance version畀呢首歌一個交代。最有趣嘅係歌詞入面一句『I got 27 people in the club』,喺冇plan之下真係有27個dancers一齊拍,個過程係幾開心,我發現自己練緊呢隻歌時感覺一啲攰都冇,仲好開心,跳之前仲飲啖酒壯膽!哈哈!」