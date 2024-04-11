Aska張馳豪操肌挑戰跳唱歌 驚喜現身旺角為粉絲派福利

Aska張馳豪為帶給聽眾耳目一新，跳出自己一直以來的乖乖仔框架，他先在音樂創作上挑戰快歌，造型上也跳出舒適圈，操出爆肌身形，展示性感男人味，Aska更日夜排舞、在MV中展現最不羈的第一次。 為了鼓勵Aska的破格表現及為他打氣，他的粉絲在旺角銀行中心當眼處位置，以他的性感型仔爆肌照為主題，安排了大型應援廣告牌以作支持。粉絲們更相約日前一起和應援牌來個大合照以作留念，Aska知悉粉絲們的心意後，他說就算有多忙也要安排時間到旺角現埸，送回驚喜給粉絲，跟他們和廣告牌打卡兼大合照。當日原本仍在下雨，但果然天公造美，讓Aska可以把親臨旺角現場這份驚喜送給支持他的歌迷，而途人看到Aska也紛紛拿出手機對他拍攝，場面熱鬧。

擴闊音樂思維

今次Aska新歌《Dirty Rythmn》是他再次跟T-Ma合作寫曲，更和T-Rexx一起填詞，也是他第一次嘗試快歌創作，他不單止在音樂空間上擴闊了思維，甚至乎解開了自己的胸襟，邊唱邊跳增加了不少肺容量。跳舞對Aska來說完全是個非常大的挑戰，他一直都是喜歡獨自彈結他，怕醜的他要跟舞蹈員一起排舞步、一起跳舞，在學習跳舞時既要緊記舞步、又要在鏡頭前顯露自信的表情，對平時非常宅的他，這個過程絕對是一個極大挑戰。 今次的新嘗試爆肌造型，也是Aska爭扎了很久的課題，因為這始終跟運動只是單純為了操的出發點不一樣，而是為了配合新歌的旋律及歌詞，所以當他跟創作人及公司討論過後，大家都認為不妨試試新意思，相信Aska必能令樂迷們感受到男人的獨特Sexy，也可展示出不一樣的Aska。為了拍攝這支MV及宣傳照，Aska要把身型操得更Fit，每天要勤力健身外，飲食上都要很講究。