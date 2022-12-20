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娛樂
2022-12-20 21:48:22

BBC公布今年20部最佳電影 《奇異女俠玩救宇宙》《壯志凌雲2》佔冠亞

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《奇異女俠》探討華人家庭移民美國的問題。

《奇異女俠》探討華人家庭移民美國的問題。

2022年即將完結，BBC Culture影評人選出今年20部最佳電影，冠、亞、季軍分別是《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)、《壯志凌雲：獨行俠》(Top GunMaverick)與《熊抱青春記》(Turning Red)。其他入圍的熟識電影包括《巴比倫：星聲追夢荷里活》(Babylon，第12)、神探白朗：抽絲剝繭》(Glass OnionA Knives Out Mystery，第13)、《分手的決心》(Decision to Leave，第14)、《奇異博士2：失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness，第19)

《壯志凌雲2》比第1集更勝一籌。

《壯志凌雲2》比第1集更勝一籌。

《奇異女俠》夠感人

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍明年金球獎音樂/喜劇組最佳女主角，電影同樣在全球具票房口碑。電影講述一個移民美國的華人家庭，面對的各種問題，同時具備天馬行空的創意，BBC評為商業之餘也帶出賺人熱淚的情感作品。《壯志凌雲2》則是帶回第1集的元素，同是亦完美地更進一步，觀眾等待36年之久，罕有地續集勝於首集的作品。Pixar動畫《熊抱青春記》道出多元文化及青春期少女的情心情感，人物個性非常鮮明，可惜動畫只在串流平台播放。

《熊抱青春記》是近年Pixar動畫回勇之作。

《熊抱青春記》是近年Pixar動畫回勇之作。

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