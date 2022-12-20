BBC公布今年20部最佳電影 《奇異女俠玩救宇宙》《壯志凌雲2》佔冠亞

《奇異女俠》夠感人

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》入圍明年金球獎音樂/喜劇組最佳女主角，電影同樣在全球具票房口碑。電影講述一個移民美國的華人家庭，面對的各種問題，同時具備天馬行空的創意，BBC評為商業之餘也帶出賺人熱淚的情感作品。《壯志凌雲2》則是帶回第1集的元素，同是亦完美地更進一步，觀眾等待36年之久，罕有地續集勝於首集的作品。Pixar動畫《熊抱青春記》道出多元文化及青春期少女的情心情感，人物個性非常鮮明，可惜動畫只在串流平台播放。