BBC公布今年20部最佳電影 《奇異女俠玩救宇宙》《壯志凌雲2》佔冠亞

2022年即將完結,BBC Culture影評人選出今年20部最佳電影,冠、亞、季軍分別是《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)、《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)與《熊抱青春記》(Turning Red)。其他入圍的熟識電影包括《巴比倫:星聲追夢荷里活》(Babylon,第12位)、神探白朗:抽絲剝繭》(Glass Onion:A Knives Out Mystery,第13位)、《分手的決心》(Decision to Leave,第14位)、《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness,第19位)。