Billboard Women in Music 2025︱Doechii成為年度女藝人 Ángela Aguilar奪突破大獎

《Billboard Women in Music 2025》頒獎禮,昨日在美國加州洛杉磯YouTube劇院舉行,活動目的旨在表彰過去一年中,對音樂界產生重大影響力的女性歌手、創作人、製作人和行政人員。

今年動由Laverne Cox擔任主持,她在台上逐一公布各大獎項,說唱女歌手Doechii,榮獲「Woman of The Year」、aespa獲頒「Group of The Year」、Ángela Aguilar奪得「Breakthrough」、Erykah Badu榮頒「Icon」、Gracie Abrams獲得「Songwriter of The Year」、Jennie獲頒「Global Force」、Megan Moroney獲得「Hitmaker」、Meghan Trainor獲頒「Rulebreaker」、Muni Long獲頒「Rising Star」,以及Tyla獲頒「Impact Award」。