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娛樂
2025-03-30 16:33:03

Billboard Women in Music 2025︱Doechii成為年度女藝人 Ángela Aguilar奪突破大獎

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Doechii成為今年Billboard Women的大贏家。

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Billboard Women in Music 2025》頒獎禮，昨日在美國加州洛杉磯YouTube劇院舉行，活動目的旨在表彰過去一年中，對音樂界產生重大影響力的女性歌手、創作人、製作人和行政人員。

今年動由Laverne Cox擔任主持，她在台上逐一公布各大獎項，說唱女歌手Doechii，榮獲「Woman of The Year」、aespa獲頒「Group of The Year」、Ángela Aguilar奪得「Breakthrough」、Erykah Badu榮頒「Icon」、Gracie Abrams獲得「Songwriter of The Year」、Jennie獲頒「Global Force」、Megan Moroney獲得「Hitmaker」、Meghan Trainor獲頒「Rulebreaker」、Muni Long獲頒「Rising Star」，以及Tyla獲頒「Impact Award」。

 

Ángela Aguilar奪得「Breakthrough」獎，表揚她在樂壇的努力。 Jennie與超新星Tyla合照。 Doechii與Tina Knowles合照。(網上圖片) Tyla與Doechii在頒獎禮上滿場飛。(網上圖片)

頒獎禮擔任表演嘉賓，則有aespaÁngela AguilarErykah BaduGracie AbramsMegan MoroneyMuni LongTyla等，星光熠熠陣容，她們在舞台上的驚豔演出，為樂迷們留下難忘的瞬間，令在場觀眾陶醉其中，讓整個頒獎禮充滿了活力與激情，並增添不少亮點。

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