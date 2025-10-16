Britney Spears紀錄片揭監管真相 抗議前夫貪錢出書

美國歌手Britney Spears曾被父親Jamie Spears監管下生活13年，之後父女對簿公堂，Britney於2021年勝訴重獲人生自由。但她之後的日子行為愈來愈怪，裸體跳舞自拍，經常有不同男性在其住所出入，更傳她與黑幫扯上關係。一部名為《Jamie vs Britney：The Father Daughter》紀錄片，將在10月17日及24日在HBO Max上線。紀錄片以Jamie作為父親的角度出發，又以Britney的第一人視角道出心聲。
監管黑暗
紀錄片將揭露Jamie監管女兒10多年間的背後黑暗面，邀請多位有關人士以不同角度分析，並全面分析當事人的訪問、照片、法律文件等，還有外界推測的種種陰謀論。另外，Britney與前夫Kevin Federline在2004年結婚，誕下兩名兒子。Kevin一直靠Britney每月的巨額贍養費來過活。
近年兩兒已成年，Britney已不用再給贍養費。Kevin為繼續過富貴生活，與出版商合作在今月21日推出回憶錄《You Thought You Knew》，內容包括指控Britney持刀站在兒子房間等秘密。Britney害怕前夫爆料，昨日特發聲明，指前夫利用自己賺錢，並強調回憶錄推出時間是她停止支付贍養費之後，擺明是貪財，回憶錄的真實性也存疑。