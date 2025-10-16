Britney Spears紀錄片揭監管真相 抗議前夫貪錢出書

美國歌手Britney Spears曾被父親Jamie Spears監管下生活13年，之後父女對簿公堂，Britney於2021年勝訴重獲人生自由。但她之後的日子行為愈來愈怪，裸體跳舞自拍，經常有不同男性在其住所出入，更傳她與黑幫扯上關係。一部名為《Jamie vs Britney：The Father Daughter》紀錄片，將在10月17日及24日在HBO Max上線。紀錄片以Jamie作為父親的角度出發，又以Britney的第一人視角道出心聲。

