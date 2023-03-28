CHILL CLUB頒獎禮｜5.7舉行不再頒十個歌曲獎 Ian陳卓賢獲最多提名入圍角逐曲詞編監

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》記招有多位歌手出席。

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》將於5月7日在亞洲國際博覽館舉行，今屆口號為「人人樂壇 音樂第一」，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。今日ViuTV在商場舉行記招，並公布本年度頒獎禮詳情及入圍名單。多位歌手到場，現場亦有粉絲為偶像應援，場面墟冚。

新增 Genre of The Year大獎 大會表示今屆共設立16個項目的獎項，當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎及新增的「Genre of The Year」大獎。其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒獎，今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILLCLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILLCLUB年度另類歌曲獎」，希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品，同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。

即睇Lokman與AK訪問

即睇 《 CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23 》記者會圖片

市民一人一票 至於「Genre of The Year」則由一個本地及海外專業音樂人組成的評審團，以一人一票形式，透過以上4項歌曲獎的得獎作品，選出整體擁有最優秀製作水平及音樂質素的Genre (音樂風格），成為此大獎得主。除了「Genre of The Year」及幕後獎項外，所有獎項均曲全港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出。

即睇COLLAR訪問

Ian陳卓賢大包圍 根據大會今日公布的入圍名單，MIRROR的陳卓賢(Ian)在不同範疇均有提名，除了有2首歌角逐「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」了外、亦有份男歌手、唱作歌手及組合，更入圍4個幕後大獎。

即睇陳蕾與洪嘉豪訪問

4個幕後獎詳情及提名名單︰

即睇保錡及P1X3L訪問

即睇許廷鏗訪問

即睇謝安琪訪問