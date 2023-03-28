CHILL CLUB頒獎禮｜5.7舉行不再頒十個歌曲獎 陳卓賢獲最多提名入圍角逐曲詞編監

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》將於5月7日在亞洲國際博覽館舉行，今屆口號為「人人樂壇 音樂第一」，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。今日ViuTV在商場舉行記招，並公布本年度頒獎禮詳情及入圍名單。多位歌手到場，現場亦有粉絲為偶像應援，場面墟冚。

大會表示今屆共設立16個項目的獎項，當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎及新增的「Genre of The Year」大獎。其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒獎，今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項，分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILLCLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILLCLUB年度另類歌曲獎」，希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品，同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。