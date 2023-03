CHILL CLUB頒獎禮｜5.7舉行不再頒十個歌曲獎 陳卓賢獲最多提名入圍角逐曲詞編監

大會表示今屆共設立16個項目的獎項,當中包括4項歌曲獎、7項個人獎、4項幕後獎及新增的「Genre of The Year」大獎。其中歌曲獎有別於以往採用「十大歌曲」形式頒獎,今次首次以歌曲的音樂風格劃分獎項,分別設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILLCLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILLCLUB年度另類歌曲獎」,希望鼓勵本地音樂同業製作不同曲風的作品,同時為樂迷提供更多元化的音樂選擇。

市民一人一票

至於「Genre of The Year」則由一個本地及海外專業音樂人組成的評審團,以一人一票形式,透過以上4項歌曲獎的得獎作品,選出整體擁有最優秀製作水平及音樂質素的Genre (音樂風格),成為此大獎得主。除了「Genre of The Year」及幕後獎項外,所有獎項均曲全港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出。

Ian大包圍

根據大會今日公布的入圍名單,MIRROR的陳卓賢(Ian)在不同範疇均有提名,除了有2首歌角逐「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」了外、亦有份男歌手、唱作歌手及組合,更入圍4個幕後大獎。