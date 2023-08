CNBLUE成員下月打孖來港 姜敏赫、李正信麥花臣辨粉絲見面會加推福利

韓國人氣樂隊CNBLUE兩位成員姜敏赫和李正信,9月初將首次以二人姿態來港舉行粉絲見面會《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY'FAN MEETING IN HONG KONG》,兩人今次特別為粉絲準備驚喜,主辦單位宣布加推福利,所有購買$1,588及$1,188門票的粉絲均可以拍攝團體合照,讓更多粉絲能夠近距離與兩位成員互動。

姜敏赫和李正信的香港見面會將於9月2日(星期六)在旺角麥花臣場館舉行,門票已在8月4日透過KKTIX公開發售。姜敏赫和李正信相隔多年再次來到香港,和一直支持他們的BOICE見面,為了感謝粉絲的支持,他們還特別準備了一系列豐富的粉絲福利,包括簽名會、歡送環節、親筆簽名海報和印製簽名小卡等等,讓粉絲們留下難忘的回憶。

姜敏赫和李正信於2010年成為CNBLUE的成員,在韓國正式出道。姜敏赫在隊中擔任鼓手,而李正信則是低音吉他手,組合甫出道發行的歌曲《孤獨的人(외톨이야)》獲得廣大迴響,成為了大家耳熟能詳的歌曲之一。除了團體活動,姜敏赫和李正信也忙於個人工作。近期,姜敏赫在Netflix大熱韓劇《絕世網紅》中飾演化妝品公司總裁「韓俊景」,他在劇中展現了「富三代」帥氣純情的形象,出色的演技讓其人氣再度急升。其實早在2010年,姜敏赫就以演員身份出道,陸續參演了《沒關係,爸爸的女兒》、《你為我着迷》和《繼承者們》等作品。在《繼承者們》中,他飾演「尹燦榮」一角,並獲得了2013年SBS演技大賞的新星獎,也讓更多人認識了這位優秀的演員和音樂人。李正信身高188cm,一出道便因其模特兒般的身材受到矚目。他在CNBLUE樂隊中擔任低音吉他手,憑藉著其優秀的音樂才華,贏得了粉絲們的喜愛。此外,他也曾出演《我的野蠻女友》、《流星》等劇集,並為多個音樂節目擔任主持人。可以說是一位多才多藝的藝人。

《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY'

FAN MEETING IN HONG KONG》

日期 : 2023年9月2日 (星期六)

時間 : 晚上7時正

地點 : 香港旺角麥花臣場館

票價 : 港幣$1,588 / $1,188/ $888

公開售票:2023年8月4日(星期五) 上午10時起

粉絲福利:

$1,588門票:歡送環節(全體)、海報(全體)、印製簽名小卡(全體)、簽名海報(40張)、簽名會(名額100名)、團體合照(20人一組) (名額150名)

$1,188門票:歡送環節(全體)、海報(全體)、印製簽名小卡(全體)、簽名海報(10張)、團體合照(20人一組) (名額50名)

$888門票: 歡送環節(全體)、海報(全體)、印製簽名小卡(全體)

(有關粉絲福利的參加方法,主辦單位SKN Live將在演出前公佈參加詳情,敬請留意。)

* 主辦單位保有活動變更或終止的權利。