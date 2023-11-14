Coffee外傭工人借錢唔還 累林芊妤一家被追數 多次出錢幫忙終忍痛解約

財務公司致電coffee老公追數

Coffee林芊妤近年主力教授瑜伽及專注KOL工作，創立自家瑜珈服品牌CoffeeSweat；至於感情方面，Coffee喺2018年與老公翟志榮結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），可謂事業家庭兩得意。不過最近佢因外傭姐姐嘅財務問題而被騷擾，最終只好忍痛與外傭姐姐解約。

Coffee昨晚於IG story話：「因為姐姐有財務問題，其實我哋之前已經幫咗好多次，不過好似越來越多間公司寄信黎（嚟），到最後仲有財務打俾我老公，所以老公上星期最後決定同姐姐解約，即係代表而家我哋冇姐姐，即係代表我二十四小時一定唔夠用。以後想喺IG story見到我都難，而家專心做翟師奶，最開心嘅係彥彥，因為除咗返學時間之外就會見到我，仲要一定係我地（哋）其中一個送佢返學接佢放學 #大家有姐姐介紹記得話我知」。