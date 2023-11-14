Coffee外傭工人借錢唔還 累林芊妤一家被追數 多次出錢幫忙終忍痛解約

香港有唔少家庭都會聘請外傭姐姐，幫忙分擔家務、照顧小朋友及長者。早前瑜伽KOL林芊妤（Coffee）嘅外傭姐姐因財務問題為佢哋一家帶嚟困擾，最終只好忍痛解約。
財務公司致電coffee老公追數
Coffee林芊妤近年主力教授瑜伽及專注KOL工作，創立自家瑜珈服品牌CoffeeSweat；至於感情方面，Coffee喺2018年與老公翟志榮結婚，並育有一子翟德彥（伯伯），可謂事業家庭兩得意。不過最近佢因外傭姐姐嘅財務問題而被騷擾，最終只好忍痛與外傭姐姐解約。
Coffee昨晚於IG story話：「因為姐姐有財務問題，其實我哋之前已經幫咗好多次，不過好似越來越多間公司寄信黎（嚟），到最後仲有財務打俾我老公，所以老公上星期最後決定同姐姐解約，即係代表而家我哋冇姐姐，即係代表我二十四小時一定唔夠用。以後想喺IG story見到我都難，而家專心做翟師奶，最開心嘅係彥彥，因為除咗返學時間之外就會見到我，仲要一定係我地（哋）其中一個送佢返學接佢放學 #大家有姐姐介紹記得話我知」。
Coffee讚老公投入家務
之後，Coffee再上載老公喺屋企照顧囝囝及幫手做家務嘅限時動態，分別寫道：「不過呢幾日老公都好乖好少出去，仲幫手做家務又洗碗，佢話知道我無左（咗）姐姐會好忙，又要做野（嘢）又要開會又要清潔又要湊仔，I'm so lucky having you in my life」及「佢話清潔工作交俾佢，冇姐姐嘅好處，老公對呢個屋企投入程度高左（咗）少少 #好容易滿足既（嘅）女人」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈