Coffee外傭工人借錢唔還 累林芊妤一家被追數 多次出錢幫忙終忍痛解約

Coffee讚老公投入家務

之後,Coffee再上載老公喺屋企照顧囝囝及幫手做家務嘅限時動態,分別寫道:「不過呢幾日老公都好乖好少出去,仲幫手做家務又洗碗,佢話知道我無左(咗)姐姐會好忙,又要做野(嘢)又要開會又要清潔又要湊仔,I'm so lucky having you in my life」及「佢話清潔工作交俾佢,冇姐姐嘅好處,老公對呢個屋企投入程度高左(咗)少少 #好容易滿足既(嘅)女人」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈