Coffee林芊妤半夜揸車疑發生靈異事件 座駕空地急煞停螢幕顯示有人行過

現正懷有第二胎的林芊妤（Coffee）即將準備「卸貨」，今晨她卻在社交網分享一件靈異的事件，並表示：「我嚇到失眠呀痴線，而家個心情都仲未平靜到。」
座駕空地急剎停
事緣，她昨晚參與朋友的生日聚會後，大約晚上11時45分從中環揸車回家，約12時去到屋企附近的迴旋處位置，準備落停車場之際，座駕突然自己大力急煞停，導致她的頸部受傷，幸好孕肚沒有事，Coffee續分享：「跟住我望住架車個screen，顯示有個人好近係我架車前面行緊，仲轉身望一望我，跟住又繼續行走，但架車出面係空地同埋完全無人㗎。」
同地點非首次
Coffee表示在同類事件非第一次發生，「上個月同一時間12am 去完朋友屋企，我車住彦彦係同一個位置發生左同一件事，架車無啦啦急剎跟住個 screen 又顯示有人係前面行過，但前面又係空地一個人都無，當時彥彥仲問我係咪有怪獸，我仲安撫佢。Oh my god...有無試過同我一樣？而家個心情都仲未平靜到。」
網民理性分析
沈震軒的女友陳欣妍即留言問：「可唔可以分享吓喺邊度？」Coffee 則透露：「將軍澳，我入屋苑既迴旋處。」亦有網民問：「點解第一時間唔係諗到架車壞，而係諗到有鬼既？」Coffee就謂：「因為佢顯示有人」，亦有表示：「不如search嗰個位之前係咪有車禍？」不過，有網民以理性分析表示：「1. Sensor壞如果只係特定一個地點sensor感應到嘢，2. 可能嗰個地方有燈光/超聲波/紅外線發射，令架車以為有物件令訊號反射 。」Coffee聽後坦言：「好啦！我舒服啲啦。」