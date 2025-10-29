Coffee林芊妤半夜揸車疑發生靈異事件 座駕空地急煞停螢幕顯示有人行過

現正懷有第二胎的林芊妤（Coffee）即將準備「卸貨」，今晨她卻在社交網分享一件靈異的事件，並表示：「我嚇到失眠呀痴線，而家個心情都仲未平靜到。」

座駕空地急剎停

事緣，她昨晚參與朋友的生日聚會後，大約晚上11時45分從中環揸車回家，約12時去到屋企附近的迴旋處位置，準備落停車場之際，座駕突然自己大力急煞停，導致她的頸部受傷，幸好孕肚沒有事，Coffee續分享：「跟住我望住架車個screen，顯示有個人好近係我架車前面行緊，仲轉身望一望我，跟住又繼續行走，但架車出面係空地同埋完全無人㗎。」