Coffee林芊妤第二胎第13染色體有異常 莊韻澄第二胎曾因巴陶氏症需人工流產

林芊妤(Coffee)於2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥(伯伯)，去到2021年透露自己不幸流產。及至今日，她在社交平台宣布已懷孕四個月。然而，她在YouTube上載影片大談今次懷孕情況，當她提及BB的第13條染色體有異常時，她哭成淚人，更多次停下來稍為整頓情緒。 她在影片中提到自己「嗰晚我打俾呢一行個bb有呢個問題，佢話當時一check已經係高風險……」雖然她未有提及對方是瑜珈界還是演藝界，但莊韻澄就曾經因為第二胎患有巴陶氏症，需要做流產手術。

2022年，莊韻澄出席活動時，開心宣布懷孕4個月，更希望可以湊夠一個「好」字，讓囝囝可以有個伴。及後她在社交平台表示要跟腹中的女兒告別，她寫道︰「女兒因染色體T13出現問題，患上罕有的巴陶氏症，要在20週前接受終止懷孕手術。雖然我們緣份只有4個多月，但我仍然感受到懷著女兒的幸福，感恩你的到來讓我學習面對無常，永遠愛你的媽媽。」最後莊韻澄需要到醫院進行引產手術，人工流產誕下女兒，當時她在帖文附有女兒小腳印的紀念冊，並載有一段文字︰「走過凡間的小天使，希望他/她可以在天堂繼續快樂成長，生命生生不息，祝福處處散播，然而您們不是孤獨，愛和被愛仍然繼續」、「您永在我心中」。

據本港衞生署資料，醫管局的NIPT主要檢測胎兒是否患三體綜合症（即某一對染色體多了一條），包括唐氏綜合症（T21）、愛德華氏綜合症（T18）和巴陶氏綜合症（T13）。 T13巴陶氏症發生率約2萬分之1，通常為自發性變異，不是父母遺傳造成，而隨著婦女懷孕年齡愈高，發生機率會越高。胎兒如有巴陶氏症，大多數會流產，或因身體缺憾而早夭。巴陶氏症患者多了1條第13號染色體，患者通常在子宮內發育不良，多數會出現先天性心臟缺陷、腦畸形、小腦及脊髓出現異常，面部易出現唇裂、低位耳或畸形、小眼症或失明等，而其他器官亦容易出現異常，且大多數患者有智力不足，平均壽命約4至6個月，絕大多數的患者在1歲前夭折。