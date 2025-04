COLLAR與陳慧琳合作成就解鎖 Winka聞朱芸編甜絲絲(有片)

女團COLLAR昨晚在《Chill Club推介榜年度推介24/25》頒獎禮獲「年度組合」銀獎,隊員李芯駖則獲「年度新人女歌手」金獎,她發言時稱:「其實很想多謝一位老師,今天沒有機會多謝他,就是朱柏謙老師,因為近日看自己出道時的影片,回想起那個時候,朱栢謙曾經對我說過一句話『芯駖,nothing to lose。』我錄音就想起他這句話,只要夠喜歡一件事,其太事情都不再重要,幫助堅持下去。」

至於憑《TXT OR CALL》獲「音樂第一歌曲獎(跳唱歌曲)」的邱彥筒(Marf)則說,「《TXT OR CALL》有這樣的成績,當然感到開心,對我來說是一種安慰。」Marf稱《TXT OR CALL》是一首試驗性歌曲,是一首比較容易讓大家理解的作品,「大家知道我鍾意一些不那麼容易明白的東西。因此想展示這個容易理解的面向給大家看,希望大家都喜歡,因為接下來的歌曲,可能不會那麼容易明白。」