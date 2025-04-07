COLLAR與陳慧琳合作成就解鎖 Winka聞朱芸編甜絲絲(有片)

女團COLLAR昨晚在《Chill Club推介榜年度推介24/25》頒獎禮獲「年度組合」銀獎，隊員李芯駖則獲「年度新人女歌手」金獎，她發言時稱：「其實很想多謝一位老師，今天沒有機會多謝他，就是朱柏謙老師，因為近日看自己出道時的影片，回想起那個時候，朱栢謙曾經對我說過一句話『芯駖，nothing to lose。』我錄音就想起他這句話，只要夠喜歡一件事，其太事情都不再重要，幫助堅持下去。」 至於憑《TXT OR CALL》獲「音樂第一歌曲獎(跳唱歌曲)」的邱彥筒(Marf)則說，「《TXT OR CALL》有這樣的成績，當然感到開心，對我來說是一種安慰。」Marf稱《TXT OR CALL》是一首試驗性歌曲，是一首比較容易讓大家理解的作品，「大家知道我鍾意一些不那麼容易明白的東西。因此想展示這個容易理解的面向給大家看，希望大家都喜歡，因為接下來的歌曲，可能不會那麼容易明白。」

開心Kelly認得COLLAR全員名字 談到首次與陳慧琳(Kelly)合作，成員王家晴(Candy)說：「Kelly很高和很漂亮，與她合作是夢寐以求的事，今早彩排時她見到我們，已經在旁邊叫為我們加油，最後表演歌曲ultro段舞，她在旁邊看到嘩嘩聲為我們打氣，她很支持我們，又說認得COLLAR每位成員的名字。而且《失憶周末》是大家都很喜歡的歌，可以這麼多人一起表演這首歌，絕對是成就解鎖。」 Winka開心獲大家祝福 陳泳伽(Winka)近日公開戀情，更被另一半二胡演奏家朱芸編，在台上肯定她的女朋友地位，她說：「感謝大家的祝福，希望大家更關注我們的音樂，因為他不算公眾人物，理解他需要時間適應輿論壓力，但見到他主動回應，似乎已逐漸適應。」