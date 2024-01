陳靜(Dada)夥拍謝安琪(Kay)、余安安的ViuTV劇集《法與情》於早前播出,Dada一改戲路,如今劇集已經播畢,Dada又再回歸其性感女神崗位,在IG大派福利。

34歲的Dada早前飛往澳洲墨爾本睇網球賽事,此行跟好友打Golf、吃飯,近日在IG分享影片,用英文寫上一句:「Watching the sea itself is a romantic thing.」Dada以一貫疏爽作風,慷慨大騷34E火辣身材;影片中一開始,見她在沙灘上穿着一條白色低胸裙,露出豐滿上圍及白滑玉背,之後鏡頭一轉,Dada穿上裸色三點式登場,展示的馬甲線及完美胴體,相當誘人。