Day@COLLAR寧與193拍靈探節目 與對方合唱冇幻想 劇透COLLAR明年開演唱會(有片)

COLLAR成員Day(許軼)今晚(15日)與Dear Jane、方皓玟和MC仁現身麥花臣場館，擔任《Noting to Prove演唱會》表演嘉賓，這是Day繼擔任Lolly Talk演唱會後，再次單拖演出，除了兩首團歌《Speak Love》和《Never Never Land》外，她亦選唱了郭嘉駿(193)的《再次Puppy Love》。隊友Marf(邱彥筒)、Lolly Talk成員黃詠霖(阿蛋)、MeiMei(曾美欣)、Elka(鄭芷淇)和陳紀澄(Tania)亦有捧場支持。

羨慕Lolly Talk 望累積更多演出機會

Day受訪時表示，上次做Lolly Talk演唱會嘉賓，獨唱時段很緊張，今晚沒有沒有COLLAR隊友在身邊，心情仍是很緊張，她自言希望多演出累積經驗，問到想多點獨唱或團唱，她毫不猶豫選團隊演出。對於有網民指她更適合加入Lolly Talk，她回應說：「我覺得各有各好，始終這是命運，我在COLOR有好型的歌也有可愛的歌。」她直言上次演出勾起參加《造星》的回憶，「其實好羨慕然後越來越進步，都好替她們開心，我都想COLLAR多點表演。」她預告COLLAR將於明年元旦在馬會活動中演出，至於何時開演唱會？她就表示希望能在明年內舉行。