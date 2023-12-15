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娛樂
2023-12-15 23:55:00

Day@COLLAR寧與193拍靈探節目 與對方合唱冇幻想 劇透COLLAR明年開演唱會(有片)

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Day@COLLAR是《Noting to Prove》演唱會的演出單位之一。(李睿哲攝)

Day@COLLAR是《Noting to Prove》演唱會的演出單位之一。(李睿哲攝)

COLLAR成員Day(許軼)今晚(15日)與Dear Jane、方皓玟和MC仁現身麥花臣場館，擔任《Noting to Prove演唱會》表演嘉賓，這是Day繼擔任Lolly Talk演唱會後，再次單拖演出，除了兩首團歌《Speak Love》和《Never Never Land》外，她亦選唱了郭嘉駿(193)的《再次Puppy Love》。隊友Marf(邱彥筒)Lolly Talk成員黃詠霖(阿蛋)MeiMei(曾美欣)Elka(鄭芷淇)陳紀澄(Tania)亦有捧場支持。

羨慕Lolly Talk 望累積更多演出機會 

Day受訪時表示，上次做Lolly Talk演唱會嘉賓，獨唱時段很緊張，今晚沒有沒有COLLAR隊友在身邊，心情仍是很緊張，她自言希望多演出累積經驗，問到想多點獨唱或團唱，她毫不猶豫選團隊演出。對於有網民指她更適合加入Lolly Talk，她回應說：「我覺得各有各好，始終這是命運，我在COLOR有好型的歌也有可愛的歌。」她直言上次演出勾起參加《造星》的回憶，「其實好羨慕然後越來越進步，都好替她們開心，我都想COLLAR多點表演。」她預告COLLAR將於明年元旦在馬會活動中演出，至於何時開演唱會？她就表示希望能在明年內舉行。

Day@COLLAR是《Noting to Prove》演唱會單拖演出。(李睿哲攝) Day@COLLAR是《Noting to Prove》演唱會單拖演出。(李睿哲攝) Day@COLLAR在《Noting to Prove》演唱會單拖演出，又跳又唱，十分落力。(李睿哲攝) Day@COLLAR在《Noting to Prove》演唱會單拖演出，又跳又唱，十分落力。(李睿哲攝)

除了BTS 對男性沒幻想

問到何以選唱193的作品，她笑言配合可愛造型，「因為聽到這首歌已經好鍾意，好想找一個機會表演，今晚終於等到這機會。」至於可曾想過跟193合唱，Day斷言say no，「真的沒有幻想過，不過也可試試，我對大部分男性都沒幻想，因為為我鍾意BTS，我很專一。」反而若能與193合作拍靈探節目更為吸引，「我之前試過拍旅遊節目，有時食到不想食，所以我覺得探靈也幾好玩，因為我冇試過，我應該唔會驚。」除了綜藝節目，Day表示也有興趣拍劇，至於可會打算出soloDay就答道：「暫時沒這想法，希望可出多啲團歌。」

Day@COLLAR自言在《Noting to Prove演唱會》要走可愛路線。(李睿哲攝) Day@COLLAR自言在《Noting to Prove演唱會》要走可愛路線。(李睿哲攝) Day@COLLAR在《Noting to Prove演唱會》上唱193的《再次puppy love》。(李睿哲攝)

望Marf奪新人獎

最後，提到COLLAR打入叱咤我最喜愛組合」五強，並憑《Speak Love》打人「我最喜愛節歌曲」10強，Day表示很開心，「沒想過我們的歌打入10強，竟然有人投票給我們，不過對拿獎沒有特別幻想，拿到當然開心，但應該不會吧。但我有幻想Marf拿到新人獎。」隊友Candy快將生日，她笑言有很多粉絲跟她慶祝，故沒想過送甚麼禮物，但也會相約食飯慶祝。

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