Dear Jane主音Tim與愛妻相識20年 孖楊洛婷夫妻檔拍廣告

楊洛婷與樂隊Dear Jane近日獲虛擬銀行WeLab Bank誠邀擔任全新「GoWealth智動理財顧問」代言人，是次拍攝，楊洛婷與老公Tim獻出寶貴第一次，她表示：「今年係我同老公相識20周年，亦係我哋首次一齊拍攝大型電視廣告，好特別嘅雙重意義，好多謝客人為我哋留下難忘紀念！」現場所見兩夫妻不停派發閃光彈晒恩愛，拍攝宣傳照時極之合拍，彼此互動甜蜜滿瀉，就連在場客戶都不禁大叫羨慕。

訪問期間，楊洛婷問老公第一次合作拍電視廣告覺得合唔合拍，Tim即時答梗係合拍啦，但當她問記唔記得今年係認識幾多年？Tim就支吾以對諗咗成幾分鐘，終於口窒窒話:「Er…今年應該喺2～0年掛」Rabeea即時怒視老公，仲話：「年年都有慶祝，你竟然唔記得！今年係我哋正式相識20年呀！本來諗住若果其後基金有可觀回報，就會買名錶或新車，以慰勞你平日辛勤工作，宜家我諗要重新考慮。」問到Tim覺得今次拍攝最困難地方？Tim指：「唱歌對我嚟講真係冇咩難度，幾多歌詞我都記到，但係對住鏡頭讀對白突然個腦就會一片空白，原來要兼顧鏡頭角度同對白語氣流暢道都真係幾困難，睇嚟都係唱歌對我來講輕鬆自在啲。好彩我有一個好專業做開主持嘅老婆教我點樣讀對白啲語氣，同埋望鏡頭啲角度，先可以順利完成拍攝，所以好開心今次可以同老婆一齊拍呢個電視廣告，拍住拖咁做嘢！」今次的廣告片段需要拍攝Dear Jane夾band過程，Dear Jane沒有事前準備綵排下，大方即席表演了多首作品，令現場人士大飽耳一福，全場氣氛高漲。