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娛樂
2024-07-16 23:01:05

DSE放榜2024｜馮盈盈分享JUPAS排位攻略 緊記「除六乘五」調整分數

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馮盈盈是首屆DSE考生，以過來人身份跟大家分享心得。

馮盈盈是首屆DSE考生，以過來人身份跟大家分享心得。

馮盈盈是首屆DSE考生，她在以過來人身份在社交平台分享其經驗及JUPAS排位攻略，希望助一眾莘莘學子面對DSE的出路。她說︰「我作為DSE的過來人，自然明白這種一試定生死的感覺。相信各位考生都難免會感到緊張。但無論最終成績如何，其實總有很多出路給大家選擇！希望我的放榜經驗和心得分享能幫助各位同學更好地準備明天(17)放榜及JUPAS改選，並最終選擇到適合自己的學科和院校。祝各位同學放榜一切順利

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馮盈盈曾拍片跟大家分享讀書心得。

馮盈盈曾拍片跟大家分享讀書心得。

穿著合適衣著應對即場面試

她著同學仔先預測自己的成績，作不同策略。她建議成績比預期差的同學要「知道哪些地方可以即刻『叩門』報讀課程，並準備好所有報讀課程所需的文件，以便前往專上學院『叩門』報讀課程。放榜日穿著合適衣著及保持整潔髮型儀容，以應對即場面試

如何預測收生分數

對於JUPAS的排位建議，她說︰「我是2012年第一屆DSE考生，當年是通識科首次登場。今年DSE 2024取消了通識科，取而代之的是『公民與社會發展科』。與以往的通識科不同，這一科並不以分數計算，只用『達標』與『不達標』來標示成績。所以我參考了一些升學意見，建議各位同學在放榜之後修改JUPAS排位時，可以用『除六乘五』的方法來調整分數，再與去年的收生分數作比較，以獲得更準確的預測。

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馮盈盈分享自己的JUPAS排位心得。

馮盈盈分享自己的JUPAS排位心得。

她的排位經驗和意見如下︰
 

**Band A（頭三志願）最重要**
學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。所以我今次只討論Band A的三個選擇如何分配：

A1：第一志願用來挑戰自己有興趣，但收生分數較高的科目。策略會較為進取，即使該課程的取錄中位數比自己考獲的分數高出一兩分也去嘗試。只要自己分數達到LQ，或甚至比LQ低一兩分也儘管放膽一搏。


A2：是自己一直以來心儀的科目，取錄分數也與自己成績配合（分數達Median或以上）。取錄了會很高興滿意的課程。


A3：以「穩陣」為優先考慮條件。成績分數達到Median甚至UQ以上。例如，如果考獲28分，選擇A3時，該科的錄取中位數應是2627分。

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