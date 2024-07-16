DSE放榜2024｜馮盈盈分享JUPAS排位攻略 緊記「除六乘五」調整分數

穿著合適衣著應對即場面試 她著同學仔先預測自己的成績，作不同策略。她建議成績比預期差的同學要「知道哪些地方可以即刻『叩門』報讀課程，並準備好所有報讀課程所需的文件，以便前往專上學院『叩門』報讀課程。放榜日穿著合適衣著及保持整潔髮型儀容，以應對即場面試。」 如何 預測收生分數 對於JUPAS的排位建議，她說︰「我是2012年第一屆DSE考生，當年是通識科首次登場。今年DSE 2024取消了通識科，取而代之的是『公民與社會發展科』。與以往的通識科不同，這一科並不以分數計算，只用『達標』與『不達標』來標示成績。所以我參考了一些升學意見，建議各位同學在放榜之後修改JUPAS排位時，可以用『除六乘五』的方法來調整分數，再與去年的收生分數作比較，以獲得更準確的預測。」 DSE 2024｜放榜最新安排 重要日期+流程+準備清單+成績覆核+SMS須知全攻略一文睇！

她的排位經驗和意見如下︰

**Band A（頭三志願）最重要**

學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。所以我今次只討論Band A的三個選擇如何分配：



A1：第一志願用來挑戰自己有興趣，但收生分數較高的科目。策略會較為進取，即使該課程的取錄中位數比自己考獲的分數高出一兩分也去嘗試。只要自己分數達到LQ，或甚至比LQ低一兩分也儘管放膽一搏。

A2：是自己一直以來心儀的科目，取錄分數也與自己成績配合（分數達Median或以上）。取錄了會很高興滿意的課程。

A3 ：以「穩陣」為優先考慮條件。成績分數達到 Median 甚至 UQ 以上。例如，如果考獲 28 分，選擇 A3 時，該科的錄取中位數應是 26 或 27 分。



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