DSE放榜2024｜Edan貼9年前趴地「肉照」 放榜2日仍未選科：人生難預測，盡量不讓自己留遺憾

今日是DSE放榜的日子，MIRROR成員呂爵安(Edan)在社交平台發文，分享9年前今日的自己和小如豬照片，Edan選了幾張自己沒穿上衣的趴地自拍「肉照」，以及四眼「小如豬」的可愛照，原來那天是他DSE放榜後兩天，雖然他叫大家別要錯重點，仍有不少網友都將焦點放在Edan的「MK」樣，或被攝入鏡的地主公公。
Edan強調，「重點是當時的我連大學的科目都還未選擇到。」他表示，這幾年深深感受人生難以預測，故此不打算勸說將來一定會佷好，他寄語，「凡事盡力就好，盡量不要讓自己留下遺憾。」並藉歌曲《Again!》勉勵考生。
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結果 難控制 凡事盡力就好
Edan當年考獲五科25分成績，包括中文科5、數學科4和通識科5*，畢業於香港大學工商管理學(資訊系統)；其妹妺更考獲五科33分，六科取後39分的佳績，三科5**、三科5*以及兩科5，並考入港大牙醫學系。他在社交平台分享趴地照，連家裡的神位亦被攝入鏡，Edan樣子看來甚苦惱，原來9年的7月17日是Edan放榜後兩日，當時仍未確定選讀甚麼科，沒想像到自己未來的工作。
他自言人無法預料將來，「這幾年很大的感受就是，人生真的不能預測，好的壞的開心的辛苦的驚喜的挫折的享受的想不通的都必定會有。所以我不會跟大家說『現在眼前的都不重要，將來一定會很好的』，我只會說『凡事盡力就好，盡量不要讓自己留下遺憾，祝福大家將來都會很好』。」結果很難控制，過程可能更重要，我們一起加油。
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最後他以歌曲《Again!》的歌詞勉勵DSE考生，
「邀請各位 相信再差空氣 都有再生花
邀請各位 相信再髒街角 美麗能自拍
如行囊只需結他 前途只需驚訝
挫敗過的 不將傷痛變做習慣
將得到再生的愛 一吻再出發
祝福各位 衝過再急的雨 心血能淨化
如隨時計算代價 隨時可以害怕
站在這裏 繼續再唱新歌
再去闖新世界」