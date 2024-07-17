DSE放榜2024｜Edan貼9年前趴地「肉照」 放榜2日仍未選科：人生難預測，盡量不讓自己留遺憾

最後他以歌曲《Again!》的歌詞勉勵DSE考生， 「邀請各位 相信再差空氣 都有再生花

邀請各位 相信再髒街角 美麗能自拍

如行囊只需結他 前途只需驚訝

挫敗過的 不將傷痛變做習慣



將得到再生的愛 一吻再出發

祝福各位 衝過再急的雨 心血能淨化

如隨時計算代價 隨時可以害怕

站在這裏 繼續再唱新歌

再去闖新世界」