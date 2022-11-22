ECHO MUSIC FESTIVAL｜今年最後一個大型戶外音樂節 RubberBand X Dear Jane X 湯令山 X 洪嘉豪任你點唱

今年最後一個大型戶外音樂節《ECHO MUSIC FESTIVAL》，將於12月30及31日在西九文化區竹翠公園舉行，音樂節雲集RubberBand、Dear Jane、湯令山、洪嘉豪、MC $oHo & KidNey等近20個音樂單位，為配合音樂節主題「願望成真」，今年首次推出「由你點歌」 環節，樂迷可現場向歌手傳遞自己的願望訊息及希望點播的歌曲。歌手將會即場抽出幸運兒，並讀出其願望及唱出所點唱的歌曲。

是次音樂節特地打造以互動元素為題的扭蛋區，包括打卡必備的巨型扭蛋機，場內更設有韓國人氣「人生四格」即影即有的區域，讓你即時留倩影之餘，亦可將音樂節的快樂帶回家！