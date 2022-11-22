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娛樂
2022-11-22 18:27:26

ECHO MUSIC FESTIVAL｜今年最後一個大型戶外音樂節 RubberBand X Dear Jane X 湯令山 X 洪嘉豪任你點唱

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《ECHO MUSIC FESTIVAL》將於12月30及31日舉行。

《ECHO MUSIC FESTIVAL》將於12月30及31日舉行。

今年最後一個大型戶外音樂節《ECHO MUSIC FESTIVAL》，將於12月30及31日在西九文化區竹翠公園舉行，音樂節雲集RubberBand、Dear Jane、湯令山、洪嘉豪、MC $oHo & KidNey等近20個音樂單位，為配合音樂節主題「願望成真」，今年首次推出「由你點歌」 環節，樂迷可現場向歌手傳遞自己的願望訊息及希望點播的歌曲。歌手將會即場抽出幸運兒，並讀出其願望及唱出所點唱的歌曲。

是次音樂節特地打造以互動元素為題的扭蛋區，包括打卡必備的巨型扭蛋機，場內更設有韓國人氣「人生四格」即影即有的區域，讓你即時留倩影之餘，亦可將音樂節的快樂帶回家！

《ECHO MUSIC FESTIVAL》Dear Jane 《ECHO MUSIC FESTIVAL》洪嘉豪 《ECHO MUSIC FESTIVAL》Gareth.T 《ECHO MUSIC FESTIVAL》Tom Fai Ki 光頭幫 《ECHO MUSIC FESTIVAL》RubberBand

首天 (30日) 演出陣容包括：

RubberBand、Gareth.T、MC $oHo & KidNey、Kayan9896、TomFatKi光頭幫、Billy Choi、The Hertz、JASON KUI及一眾17Live網絡紅人

第二天 (31日) 演出陣容包括：

Dear Jane、洪嘉豪、The Low Mays、Gigi張蔓姿、Byejack x Trickie Bonnie (@Boris1027_)、暐翹@STRAYZ、[email protected]、榛綦@STRAYZ、COPAK、雨橋及一眾17Live網絡紅人

值得一提是，欲一次過購買兩日的門票，需要今晚23時59分前訂購；而單日門則於周四(24日) 早上11時起公開發售。訂票平台：https://tix-get-go.kktix.cc/

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