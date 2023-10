MIRROR最近忙於宣傳新團歌《Catch a Vibe》,之後便開始閉關係明年初演唱會作準備。成員呂爵安(Edan)近年忙得不可開交,不過公認的「妹控」的他,趁妹妹「小如豬」呂蕙如19歲生日當然要騰出寶貴時間慶祝;昨晚(30日),Edan在社交網分享為「小如豬」慶祝的照片,兩兄妹十足餅印,「小如豬」亦獲網民大讚愈來愈靚女,長得亭亭玉立。

Edan公開多張照片,並發文:「Happy birthday to the cutest person in the world,19歲了,身體健康,開開心心。」形容妹妹是世上最可愛的人,當中可見Edan又一次真情流露,當他想親向「小如豬」時卻被妹妹避開,Edan更寫:「每年固定避開我個BirthdayKiss。」兄妹互動溫馨又搞笑。