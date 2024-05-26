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娛樂
2024-05-26 02:16:36

Eleven米莉芭比布朗20歲做人妻 秘嫁筍盤星二代

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米莉芭比布朗和22歲的Jake Bongiovi已經在美國完婚。

米莉芭比布朗和22歲的Jake Bongiovi已經在美國完婚。

Netflix人氣劇《怪奇物語》(Stranger Things)主角「Eleven」米莉芭比布朗(Millie Bobby-Brown)，去年以19歲之齡跟男友Jake Bongiovi訂婚，據知二人已在上星期正式結婚，婚禮亦已在美國秘密舉行。

米莉芭比布朗在《怪奇物語》系列中飾演Eleven爆紅。

米莉芭比布朗在《怪奇物語》系列中飾演Eleven爆紅。

Jon Bon Jovi送祝福

米莉芭比布朗以童星身份在《怪奇物語》系列中飾演Eleven爆紅，成名後喜以成熟形象示人，近年更慷慨行性感，才20歲的她，與Jake Bongiovi交往4年便急住嫁人。據英國《太陽報》訪問知情人士指出，米莉和22歲的Jake Bongiovi已經在美國完婚，只邀請雙方家長和親人出席，一對新人完成結婚手續，儀式非常低調且浪漫，爆料者更指他們計劃今年會在美國再辦一次盛大婚宴。

Jake父親正是Bon Jovi的靈魂人物Jon Bon Jovi，米莉去年4月宣布訂婚，當時她公開曬左手無名指上的巨形鑽戒，更在IG帖子留言，用上天后Taylor Swift歌曲《Lover》歌詞：「I’ve loved you three sunners now. honey. I want’em all.」分享甜蜜心情。另外，Jon Bon Jovi已祝福兒子和米莉的婚事，認為年齡沒那麼重要，很開心孩子找到了可以一起成長的另一半。

米莉去年4月宣布訂婚，當時公開曬左手無名指上的巨形鑽戒。 《怪奇物語》主角米莉芭比布朗才20歲便急住嫁人。 米莉芭比布朗才20歲便急住嫁人。 米莉芭比布朗近年慷慨行性感。
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