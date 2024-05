Eleven米莉芭比布朗20歲做人妻 秘嫁筍盤星二代

Jake父親正是Bon Jovi的靈魂人物Jon Bon Jovi,米莉去年4月宣布訂婚,當時她公開曬左手無名指上的巨形鑽戒,更在IG帖子留言,用上天后Taylor Swift歌曲《Lover》歌詞:「I’ve loved you three sunners now. honey. I want’em all.」分享甜蜜心情。另外,Jon Bon Jovi已祝福兒子和米莉的婚事,認為年齡沒那麼重要,很開心孩子找到了可以一起成長的另一半。