Eleven米莉芭比布朗20歲做人妻 秘嫁筍盤星二代

米莉芭比布朗和22歲的Jake Bongiovi已經在美國完婚。

Netflix人氣劇《怪奇物語》(Stranger Things)主角「Eleven」米莉芭比布朗(Millie Bobby-Brown)，去年以19歲之齡跟男友Jake Bongiovi訂婚，據知二人已在上星期正式結婚，婚禮亦已在美國秘密舉行。

Jon Bon Jovi送祝福 米莉芭比布朗以童星身份在《怪奇物語》系列中飾演Eleven爆紅，成名後喜以成熟形象示人，近年更慷慨行性感，才20歲的她，與Jake Bongiovi交往4年便急住嫁人。據英國《太陽報》訪問知情人士指出，米莉和22歲的Jake Bongiovi已經在美國完婚，只邀請雙方家長和親人出席，一對新人完成結婚手續，儀式非常低調且浪漫，爆料者更指他們計劃今年會在美國再辦一次盛大婚宴。