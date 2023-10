Elon Musk自傳紀錄片版權爭崩頭 HBO購得北美串流平台及電視版權

Musk最終由HBO購得北美串流平台及電視版權

無新橋、超級英雄類電影亦現疲態,難怪片廠們爭奪以全球首富Tesla 、Space X及社交平台X嘅老細 Elon Musk為主題嘅紀錄片Musk!早於5月康城影展已傳出片廠爭Musk發行權爭到頭崩額裂,一來執導嘅艾力克斯金柏尼(Alex Gibney)攞過奧斯卡,前作《安隆風暴》(Enron: The Smartest Guys in the Room)、《計程車司機之死》(Taxi to the Dark Side)獲高度評價,水準有保證。加上依家咩都要「網路瘋傳」嘅年代,Elon Musk算係最識玩、最多人識、最有影響力仲要係全球最有錢嘅網紅!Musk本身業務上天落地、無處不在,娛樂新聞亦上唔少,情史比影星更勁爆更多八卦,紀錄片深度發掘呢位奇才不為人知嘅一面,話題度十足。而Musk最終由HBO購得北美串流平台及電視版權,環球影業則購入電影(包括院線上映)嘅全球版權。環球高層Helen Parker表示係「Alex Gibney忠實擁躉,好有信心佢可以將Elon Musk一個爭議性十足嘅人物拍出鮮為人知嘅一面」。

當主角自帶新聞話題,紀錄片票房分分鐘收得好過科幻大片。

原文刊登於 電影LOL