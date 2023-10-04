Elon Musk自傳紀錄片版權爭崩頭 HBO購得北美串流平台及電視版權

荷里活演員及編劇工潮告一段落，各片廠密鑼緊鼓追返進度。雖然編劇、演員重回工作崗位，不過片廠一樣頭痕，近年作品大多平平無奇，鉅資製作、超強電腦特效商業片吸金力不再，美國剛過去嘅周末票房冠軍由《汪汪隊立大功：超班大電影》以2300萬美元奪得，比《恐懼鬥室X》嘅1800萬及《A.I. 創世者》嘅1400萬票房多出一大截，《恐》、《A.I》開畫成績強差人意！

Musk最終由HBO購得北美串流平台及電視版權

無新橋、超級英雄類電影亦現疲態，難怪片廠們爭奪以全球首富Tesla 、Space X及社交平台X嘅老細 Elon Musk為主題嘅紀錄片Musk！早於5月康城影展已傳出片廠爭Musk發行權爭到頭崩額裂，一來執導嘅艾力克斯金柏尼（Alex Gibney）攞過奧斯卡，前作《安隆風暴》（Enron: The Smartest Guys in the Room)、《計程車司機之死》（Taxi to the Dark Side)獲高度評價，水準有保證。加上依家咩都要「網路瘋傳」嘅年代，Elon Musk算係最識玩、最多人識、最有影響力仲要係全球最有錢嘅網紅！Musk本身業務上天落地、無處不在，娛樂新聞亦上唔少，情史比影星更勁爆更多八卦，紀錄片深度發掘呢位奇才不為人知嘅一面，話題度十足。而Musk最終由HBO購得北美串流平台及電視版權，環球影業則購入電影（包括院線上映）嘅全球版權。環球高層Helen Parker表示係「Alex Gibney忠實擁躉，好有信心佢可以將Elon Musk一個爭議性十足嘅人物拍出鮮為人知嘅一面」。

當主角自帶新聞話題，紀錄片票房分分鐘收得好過科幻大片。

原文刊登於 電影LOL