ERROR自爆96小時｜周日首播對撼《開心無敵獎門人》 網民：擺明向153挑機

「宇宙天團」ERROR以搞笑無厘頭風格殺出血路,唔少綜藝節目好似《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》等都深得網民喜愛。佢哋嘅全新綜藝節目《ERROR自爆96小時》將於本周日(13/11)晚上8時30分播出,ERROR過往嘅節目都係晚上10點半或者11點播出,而今次嘅新節目就調到8時半播放,唔知係唔係對撼TVB嘅《開心無敵獎門人》呢?

日前,ViuTV喺社交網站上載一條《ERROR自爆96小時》嘅絕密片段,片中肥仔(梁業)、193(郭嘉駿)、阿Dee(何啟華)和保錡,邀請葛民輝及P1X3L做嘉賓,除咗喺遊艇生活96小時之外,佢哋仲會喺沙灘搞營火會,喺拍攝期間ERROR四子講大量粗口,搞到幕後工作人員及導演不停提醒佢哋唔好講粗口同埋呢個係8點半嘅節目,不過佢哋真係講太多粗口,導致幕後製作組同事要用「嘟」嚟幫佢哋消音。

絕密片段出街後,唔少網民都紛紛表示期待及要求原聲版版本,例如「將ERROR嘅綜藝擺八點半出街,本身就係一個ERROR嚟。」、「肯定笑到肚痛 可唔可以之後出個無嘟版呀」、「勁想睇呀 8點半 8點半 8點半呀」、「siu4, 放8點半, 擺明向153挑機je」、「好正 期待」、「唔夠喉呀大佬, 出多啲出多啲」、「淨係預告都已經笑唔停」、「還返啲眼淚俾我丫!! 笑死出眼水」、「想要足本版」、「可否整個網上無碼版」、「好期待啊。error 好掛住你啊」、「點解要8點半⋯我想要粗口直出呀」、「好正,係咪成個節目都do do do do do」及「超級期待8:30嘅Error」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉載