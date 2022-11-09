ERROR自爆96小時｜周日首播對撼《開心無敵獎門人》 網民：擺明向153挑機

「宇宙天團」ERROR以搞笑無厘頭風格殺出血路，唔少綜藝節目好似《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》等都深得網民喜愛。佢哋嘅全新綜藝節目《ERROR自爆96小時》將於本周日（13/11）晚上8時30分播出，ERROR過往嘅節目都係晚上10點半或者11點播出，而今次嘅新節目就調到8時半播放，唔知係唔係對撼TVB嘅《開心無敵獎門人》呢？

日前，ViuTV喺社交網站上載一條《ERROR自爆96小時》嘅絕密片段，片中肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）和保錡，邀請葛民輝及P1X3L做嘉賓，除咗喺遊艇生活96小時之外，佢哋仲會喺沙灘搞營火會，喺拍攝期間ERROR四子講大量粗口，搞到幕後工作人員及導演不停提醒佢哋唔好講粗口同埋呢個係8點半嘅節目，不過佢哋真係講太多粗口，導致幕後製作組同事要用「嘟」嚟幫佢哋消音。

絕密片段出街後，唔少網民都紛紛表示期待及要求原聲版版本，例如「將ERROR嘅綜藝擺八點半出街，本身就係一個ERROR嚟。」、「肯定笑到肚痛 可唔可以之後出個無嘟版呀」、「勁想睇呀 8點半 8點半 8點半呀」、「siu4, 放8點半， 擺明向153挑機je」、「好正 期待」、「唔夠喉呀大佬， 出多啲出多啲」、「淨係預告都已經笑唔停」、「還返啲眼淚俾我丫!! 笑死出眼水」、「想要足本版」、「可否整個網上無碼版」、「好期待啊。error 好掛住你啊」、「點解要8點半⋯我想要粗口直出呀」、「好正，係咪成個節目都do do do do do」及「超級期待8:30嘅Error」等等。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載