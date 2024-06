Frankie@MIRROR女友被指一腳踏三船 Christy曾亮相ViuTV

炫耀自己多仔圍

有網民找來Christy昔日一個帳號,她在限時動態內不時透露自己「多仔圍」,更同一時間跟三個男人發展感情,兼自認是第三者。網上公開的幾張照片分別寫上「我三個男人都好鍾意,唔好要我揀啦 我都冇逼你哋分手啦!」、「我覺得自己要搵多個,而家嗰兩件都唔係隨時on call嘅,我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者 Wtx’s wrong with me……我知自己都好花心 見一個鍾意一個 我係一個prefer sl(secret lover)rather than sp(sex partner)嘅人……」

網民勸Frankie分手

另一張照片就見到有兩個帳號,其中一個寫住「Frankie皮皮」,他更傳來一句「啱啱先返到屋企」,Christy就留言說︰「唔知點解兩個我都唔想理,可能因為我知佢哋唔可以physically be there when I need them……」由於網民愈爆愈多,有不少網民勸Frankie分手自保,惟有網民稱在泰國見到Frankie與Christy甜爆拍拖,更指他們「愈難愈愛」。