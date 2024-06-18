Frankie@MIRROR女友被指一腳踏三船 Christy曾亮相ViuTV

MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)去年宣布新戀情，獲不少人送上祝福。日前他的女友Christy在社交平台留言，Frankie亦回覆她的帖文，公開放閃原本是開心的事，卻沒想到Christy火速被起底，除了指她是蒲精及做傳銷工作外，原來更一腳踏三船，令不少fans及網民大感震驚！

連登有網民更整合時間線，引來大家熱烈討論。網民提到Frankie與拍拖十幾年的女友Hei於2022年開始再沒有出放閃po，而Christy於2021年10月開始在IG提及Frankie並稱在《全民造星4》決賽當晚會上Frankie屋企，令人懷疑Christy的介入，導致Frankie與Hei分手。及後有網民發現Christy原來參加過《尾二尾一屆口罩小姐》，當時她向大會報稱是自由工作者，成功躋身50強。

炫耀自己多仔圍

有網民找來Christy昔日一個帳號，她在限時動態內不時透露自己「多仔圍」，更同一時間跟三個男人發展感情，兼自認是第三者。網上公開的幾張照片分別寫上「我三個男人都好鍾意，唔好要我揀啦 我都冇逼你哋分手啦！」、「我覺得自己要搵多個，而家嗰兩件都唔係隨時on call嘅，我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者 Wtx’s wrong with me……我知自己都好花心 見一個鍾意一個 我係一個prefer sl（secret lover）rather than sp（sex partner）嘅人……」

網民勸Frankie分手

另一張照片就見到有兩個帳號，其中一個寫住「Frankie皮皮」，他更傳來一句「啱啱先返到屋企」，Christy就留言說︰「唔知點解兩個我都唔想理，可能因為我知佢哋唔可以physically be there when I need them……」由於網民愈爆愈多，有不少網民勸Frankie分手自保，惟有網民稱在泰國見到Frankie與Christy甜爆拍拖，更指他們「愈難愈愛」。