Frankie@MIRROR女友被起底 爆料者稱陳瑞輝與AK同時爭女

MIRROR的陳瑞輝(Frankie)去年在平安夜放閃，宣布新戀情，被問到何時帶女友出來跟大家見面，他表示「呢啲就等佢舒服啲嗰陣先講啦，咁等佢慣啲，人舒服啲，心舒服啲咁，愈嚟愈多嘢就可以講出嚟。」事隔半年，Frankie的女友以「229Christy」的帳號留言，答謝Frankie的粉絲，並稱會影多些照片及為皮寶寶們爭取福利。Frankie亦回覆對方，首度隔空傳情。
Christy擁驕人身材
Frankie女友Christy的身份亦隨即被網民起底，有網民發現早在2022年12月底，已有人稱認識Frankie的女友，更公開Christy的IG帳號，惟當時大家以為吹水，所以未有理會。而該IG帳號有不少性感照片，更毫不吝嗇大晒其驕人上圍，惟現時該帳號已被移除，但仍有網民找到部份照片。此外，Christy亦愛跳舞，除了是位鋼管舞者外，亦有教人跳鋼管舞者，有網民亦找到她跳鋼管舞的影片。
Christy跳鋼管舞影片截圖︰
AK與Frankie同時爭女？
不過，有爆料者在網上指Christy是蒲精，曾從事傳銷工作，甚至稱「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」但最後Christy選擇了Frankie，而AK則與另一網紅拍拖。
未幾有網民上載了兩張屬於Christy已刪除帳號的IG截圖，入面見到女方跟Frankie及AK頭像的帳號對話，屬於Frankie頭像的帳號向女方撒嬌，指女方與AK傾偈，「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇！你自己一早都揀咗。」
利用AK過橋？
另一張則屬於跟AK頭像的對話截圖，內容像是普通朋友交流，有新年祝賀說話外，他問女方是否跳了好耐鋼管舞，而女方則反問對方的studio有沒有給予初學者的跳舞堂。女方就在截圖上打上「皮皮嬲咗我 因為我成日提AK，而家AK又係咁TEXT我，我都唔知係咪皮皮搵佢嚟試我，但係AK應該唔知我受皮皮咩關係。」
Christy疑一腳踏兩船
兩張截圖一出，有網民笑Christy「諗多咗」，認為AK只是跟她普通閒聊，但她卻嘗試製造機會跟AK的對話延續下去。有網民鬧爆Christy借AK過橋去刺激Frankie。
未幾再有網民貼出Christy與舊愛的照片，懷疑她一腳踏兩船，有fans看過Christy的「黑歷史」後，替偶像擔心，怕他愛錯了人。