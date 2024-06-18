Frankie@MIRROR女友被起底 爆料者稱陳瑞輝與AK同時爭女

MIRROR的陳瑞輝(Frankie)去年在平安夜放閃，宣布新戀情，被問到何時帶女友出來跟大家見面，他表示「呢啲就等佢舒服啲嗰陣先講啦，咁等佢慣啲，人舒服啲，心舒服啲咁，愈嚟愈多嘢就可以講出嚟。」事隔半年，Frankie的女友以「229Christy」的帳號留言，答謝Frankie的粉絲，並稱會影多些照片及為皮寶寶們爭取福利。Frankie亦回覆對方，首度隔空傳情。

Christy擁驕人身材 Frankie女友Christy的身份亦隨即被網民起底，有網民發現早在2022年12月底，已有人稱認識Frankie的女友，更公開Christy的IG帳號，惟當時大家以為吹水，所以未有理會。而該IG帳號有不少性感照片，更毫不吝嗇大晒其驕人上圍，惟現時該帳號已被移除，但仍有網民找到部份照片。此外，Christy亦愛跳舞，除了是位鋼管舞者外，亦有教人跳鋼管舞者，有網民亦找到她跳鋼管舞的影片。

Christy跳 鋼管舞影片截圖︰

AK與Frankie同時爭女？ 不過，有爆料者在網上指Christy是蒲精，曾從事傳銷工作，甚至稱「聽到佢女朋友周圍同人講當時AK同皮皮同時追佢」但最後Christy選擇了Frankie，而AK則與另一網紅拍拖。 未幾有網民上載了兩張屬於Christy已刪除帳號的IG截圖，入面見到女方跟Frankie及AK頭像的帳號對話，屬於Frankie頭像的帳號向女方撒嬌，指女方與AK傾偈，「佢搵你一定去」、「你唔好搵我喇！你自己一早都揀咗。」