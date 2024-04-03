Hazel林熙彤成廣告界新寵 穿校服拍M巾廣告曬青春本錢

新人Hazel林熙彤自出道後旋即成為廣告商新貴，最近大街小巷也不難發現她參與的廣告，繼夥拍林海峰與黃秋生的點餐外送平台廣告後，近期她又獲邀接拍了女性衛生用品New Laurier的全新廣告，穿上校服的Hazel，在校園背景下拍攝，盡展青春無敵本錢！

拍攝當日，Hazel穿回校服當中學生，令她重拾回憶，笑說：「最近有一個諗法，雖然離開咗中學眨吓眼就三年，覺得做中學生好似噚日發生嘅事，又好似過咗好耐咁，時間過得好快，今次又係做一個學生妹，好開心！突然間諗起好多中學時嘅回憶，今次拍呢個廣告再做多次學生妹嘅感覺同之前好唔同。以前返學會覺得其他學校嘅校服都好靚，好希望着其他學校嘅靚校服，點知原來畢咗業會仲多咗機會着咁多唔同又咁靚校服，今次拍得好青春，就好似留低咗20歲嘅我，好有紀念價值，紀錄低我咁青春嘅moment，將來做咗媽咪都可以畀我嘅小朋友睇。」提到早前拍攝的點餐外送平台廣告，Hazel指跟前輩合作獲益良多，她說：「同前輩工作真係學到好多嘢，佢哋拍攝時好肯定自己做緊啲乜嘢，好尊業。兩個都分別係第二次合作，佢哋都好nice，好好人同時又搞笑。」