Ian新歌化身樹熊冧Hellosss 陳卓賢自言唔多like為粉絲破例一次

MIRROR成員陳卓賢(Ian) 全新派台作品《抱抱無尾熊》，是Ian送給fans的禮物，歌曲MV除了找來鍾雪及麥沛東參與演出外，Ian也搖身一變成為可愛樹熊，相信定能滿足一眾Hellosss！ 其實自出道開始Ian已被指似樹熊，但他坦言：「個人嚟講唔係太喜歡，有少少奇怪，身為男子漢無啦啦似樹熊，太得意！但今次OK啦，為大家做一次樹熊，認係樹熊一次啦！」

新歌視為《二期大樓》2.0版 Ian指出《抱抱無尾熊》可算是出道作《二期大樓》2.0版，他說：「《二期大樓》係形容一路支持我嘅人，喺我背後backup住我，等我可以向前開拓自己嘅路。經歷幾年後，關係昇華，變成了樹與樹熊之間嘅關係。樹係樹熊嘅生命中不可或缺嘅一樣嘢，變成可以依賴。」不過歌曲除了送給Fans，其實普通聽眾聽起來亦會有共鳴，Ian續道出歌曲主題：「人唔可能每日都生活得好開心，生命中總有一樣嘢屬於你嘅寄託，如果能夠搵到一樣令你平靜嘅人或事，係好難得，如果可以喺心目中即刻諗到一樣人或事，係幾幸福。」 談到今次以樹熊為歌曲主題，Ian直言一收到了填詞人Oscar的歌詞已經非常喜歡，特別是樹與樹熊相互依賴的關係， 說：「我冇同佢講想要寫樹熊嘅，但Oscar覺得幾relate到，可以借樹熊本身嘅屬性，同埋同樹之間嘅關係去寫份歌詞。收到之後係好開心，好鍾意，特別係第二段歌詞形容樹熊唔係好勇悍、兇猛，身軀細小冇乜殺傷力，成日傻下傻下懶懶閒，但世上依然有人鍾意佢，係好有心思嘅著墨。」

同小朋友合作好開心 Ian不單在歌曲裡認做樹熊，在MV中，他亦戴上針織樹熊帽可愛登場，他解釋道：「拍唔到真正嘅樹熊攬一棵樹，所以今次導演揀咗用一個劇團形式呈現出嚟，導演原本直情想我親身演，我就係嗰隻樹熊，女主角鍾雪就係嗰棵樹，但後來討論之後，覺得如果有小朋友做呢啲角色都幾好，我哋就可以抽身出嚟，小朋友做亦得意啲，而配合劇情，我都要帶樹熊帽同咬樹葉，配合返故事發展。」 今次有小朋友參與，Ian見到他們都流露出少見的愉快笑容，他表示：「我其實都鍾意同小朋友玩，但一開始埋位都要冷酷少少，所以冇乜同佢哋一齊玩喇！但佢哋全部都好得意，有啲好怕醜，我同佢打招呼，會匿喺其他人後面，然後偷望我，好得意，同佢哋合作係幾開心。」