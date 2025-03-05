Ian陳卓賢首任「地球一小時」大使 孖洪嘉豪拍片大玩AI

由世界自然基金會香港分會（WWF）主辦、一年一度的「地球一小時」活動將於2025年3月22日晚上8時半舉行，今年邀得洪嘉豪與MIRROR成員陳卓賢（Ian）擔任活動大使。日前二人抽空拍攝宣傳短片，二人仿如置身未來飽受污染的地球，呼籲大眾及時行動，以「地球一小時」為始，齊齊為地球熄燈一小時，好好愛護地球。

首度成為「地球一小時」活動大使的Ian表示十分榮幸，更即時分享了多個愛護地球的小習慣：「非常感謝WWF邀請我成為活動大使，其實我在日常生活中亦有身體力行支持環保。例如我習慣將不再穿着的舊衣捐贈出去；平日我外出工作亦會盡量自備餐具，以避免使用一次性的餐具。今次有幸成為『地球一小時』活動大使，我會更盡力向大眾宣揚環保的重要性！」

至於第三年擔任活動大使的洪嘉豪則表示感謝WWF的信任：「來到第三年，最大的啟發是其實要保護環境很簡單，日常生活中有太多可以着手的地方，最重要是不要輕視個人的力量，以及每個細小行動的作用，例如想支持『地球一小時』實在十分簡單，只需關掉非必要的燈及電器即可，如果每個人都盡己所能，這一小時所減少的碳排放絕對不容忽視。」 被問到會如何渡過「地球一小時」，嘉豪說：「除了關掉非必要的燈及電器外，我亦決定關掉所有電子產品，讓地球和個人身心同時『排毒』。生活在大城市感覺上像與大自然有點距離，但其實我認為並不一定要到郊區才可與大自然接觸，在城市內的一草一木，甚至是自然風，亦是大自然的一部分，只要用心去感受，隨時亦可與地球連繫。」而Ian的計劃亦與嘉豪十分相似：「平日工作忙碌，趁著『地球一小時』的時間讓自己好好休息，和大家一起平靜心靈。 」

早前嘉豪和Ian抽空拍攝「地球一小時」宣傳短片，二人對於今年的概念極為欣賞：「今年宣傳短片的概念採用了近年最火熱的話題之一 ── 人工智能AI，不但符合大勢所趨，更非常有新鮮感，同時以全新的角度出發，有別於以往講述從特定方面著手保護地球，或突出環保的好處，今年的短片帶大家走到未來，預見生活在被污染的地球之中，從而令人反思環保的重要性，要趕在造成不可逆轉的破壞前，迅速作出改變。」 同屬唱而優則演的兩位歌手雖然均是較為內向慢熱之人，但於拍攝現場亦很快培養出默契。嘉豪亦表示在事前看了不少未來科幻的作品，感受身在未來世界的感覺；而聲演AI的Ian表示有事先鑽研AI的聲音語調，既要有仿如機械人的感覺，但又不能太生硬，務求突顯超越人工智能的睿智，而嘉豪更在拍攝現場與Ian一同研究和練習其聲音和語調，氣氛融洽。