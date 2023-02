James Gunn公布DC宇宙藍圖 《超人》打頭陣2025年暑假有得睇

去年底上任DC老細嘅James Gunn同Peter Safran,計落埋位3個月,聖誕新年假又放完,係時候交功課。James Gunn就喺尋日公布未來DC宇宙藍圖,到底會有咩睇?

以Superman Legacy揭開序幕

首先第一章叫Gods and Monsters,由2025年7月上映、James Gunn親自執筆嘅Superman Legacy揭開序幕,然後會有講述一群超能人點樣用非常手段維持和平嘅The Authority。有超人就梗係有蝙蝠俠,Bruce Wayne個仔Damian將會係羅賓,呢套The Brave and the Bold就係講呢對父子以及家族背後種種故事。另外仲有超人堂妹Supergirl 以及曾經拍成劇集嘅Swamp Thing電影。

同一階段都有5套劇集,包括又係James Gunn編劇嘅Creature Commandos、由《自殺特攻》衍生嘅Waller,仲有Lanterns、 Booster Gold及 Paradise Lost。

以蝙蝠俠、超人及神奇女俠 帶出其他人物

而家DC打算一年推出2套電影2套劇,全盤計劃大約為期8-10年,並且以蝙蝠俠、超人及神奇女俠三大「鑽石級角色」帶出其他人物。

有新方向,咁原本嘅又點安排?James Gunn同Peter Safran就話,《神奇女俠》、《水行俠》、《沙贊》等呢啲作品咁出色,角色以至飾演嘅演員當然會喺DC宇宙出現。至於其他運作緊嘅,例如《小丑》、Matt Reaves執導嘅《蝙蝠俠》等作品,就會以DC Elseworld呢條線推出。

聽落幾清晰又完整,James Gunn仲話會令DC宇宙內各套作品保持返導演風格,但唔同角色可以互相碰撞。Gunn承認呢招係由Marvel學返嚟。似乎嚟緊幾年,DC大戰Marvel,會係影圈重頭戲!

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL,am730獲授權轉