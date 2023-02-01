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娛樂
2023-02-01 16:38:00

James Gunn公布DC宇宙藍圖 《超人》打頭陣2025年暑假有得睇

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去年底上任DC老細嘅James Gunn同Peter Safran，計落埋位3個月，聖誕新年假又放完，係時候交功課。James Gunn就喺尋日公布未來DC宇宙藍圖，到底會有咩睇？

以Superman Legacy揭開序幕

首先第一章叫Gods and Monsters，由2025年7月上映、James Gunn親自執筆嘅Superman Legacy揭開序幕，然後會有講述一群超能人點樣用非常手段維持和平嘅The Authority。有超人就梗係有蝙蝠俠，Bruce Wayne個仔Damian將會係羅賓，呢套The Brave and the Bold就係講呢對父子以及家族背後種種故事。另外仲有超人堂妹Supergirl 以及曾經拍成劇集嘅Swamp Thing電影。

同一階段都有5套劇集，包括又係James Gunn編劇嘅Creature Commandos、由《自殺特攻》衍生嘅Waller，仲有Lanterns、 Booster Gold及 Paradise Lost。

以蝙蝠俠、超人及神奇女俠 帶出其他人物

而家DC打算一年推出2套電影2套劇，全盤計劃大約為期8－10年，並且以蝙蝠俠、超人及神奇女俠三大「鑽石級角色」帶出其他人物。

有新方向，咁原本嘅又點安排？James Gunn同Peter Safran就話，《神奇女俠》、《水行俠》、《沙贊》等呢啲作品咁出色，角色以至飾演嘅演員當然會喺DC宇宙出現。至於其他運作緊嘅，例如《小丑》、Matt Reaves執導嘅《蝙蝠俠》等作品，就會以DC Elseworld呢條線推出。

聽落幾清晰又完整，James Gunn仲話會令DC宇宙內各套作品保持返導演風格，但唔同角色可以互相碰撞。Gunn承認呢招係由Marvel學返嚟。似乎嚟緊幾年，DC大戰Marvel，會係影圈重頭戲！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉

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