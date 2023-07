Jer柳應廷個人演唱會｜獲偶像林宥嘉做嘉賓贈「勇氣」 Jer哽咽感激「中同」 多謝MIRROR兄弟助舞台上成長

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,昨日(9日)於會展舉行第三場,「追星天花板」Jer再創新高點,請來偶像林宥嘉(Yoga)從台灣而來擔任嘉賓,為演唱會掀高潮。身體抱恙的Yoga與Jer合唱《眼色》和《說謊》兩首歌,兩人更在台上抱抱,Yoga送上肺腑之言,鼓勵Jer要有勇氣走歌手路。Jer讀中學時夾Band的同學和MIRROR隊友Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)、Jeremy(李駿傑)和Stanley(邱士縉)也有捧場支持,Jer感激Bandmate陪伴渡走過高低起跌時,數度哽咽;同時,Jer亦不忘多謝MIRROR兄弟讓他學習如何在舞台上表演。