Jer柳應廷個人演唱會｜獲偶像林宥嘉做嘉賓贈「勇氣」 Jer哽咽感激「中同」 多謝MIRROR兄弟助舞台上成長

MIRROR成員柳應廷(Jer)一連4場的首次個人演唱會《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》，昨日(9日)於會展舉行第三場，「追星天花板」Jer再創新高點，請來偶像林宥嘉(Yoga)從台灣而來擔任嘉賓，為演唱會掀高潮。身體抱恙的Yoga與Jer合唱《眼色》和《說謊》兩首歌，兩人更在台上抱抱，Yoga送上肺腑之言，鼓勵Jer要有勇氣走歌手路。Jer讀中學時夾Band的同學和MIRROR隊友Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)、Jeremy(李駿傑)和Stanley(邱士縉)也有捧場支持，Jer感激Bandmate陪伴渡走過高低起跌時，數度哽咽；同時，Jer亦不忘多謝MIRROR兄弟讓他學習如何在舞台上表演。

Jer式港普：從「膠中」開始聽林宥嘉

昨晚在encore環節，Jer唱《眼色》時，林宥喜突然升上舞台加入合唱，全場觀眾氣氛高漲，兩人合唱一曲後，Jer大讚Yoga身體抱姜仍唱得很厲害，Yoga回應，「如果我邀請我一個我鍾意嘅歌手做嘉賓嘅話呢，我希望佢可以俾我抱抱，因為唱歌係好緊張嘅，但我唔想令你病⋯⋯」話未說完，Jer已飛撲上去抱抱宥嘉，「唔緊要，我OK！」他多謝Yoga遠道從台灣來港擔任嘉賓，「宥嘉一直以嚟都喺我音樂路上，我有很多比賽，都會由以前中學開始，(突然轉港普)：高(膠中)開始，我都聽你的歌唱，直到現在你的音樂就是影響了我很多很多，謝謝你。」

Yoga大讚Jer獨特

作為前輩，Yoga大談對Jer的印象，並分享經驗之談，「我常常看阿Jer的一些海報、或者是他的一些單曲、一些Poster，一定很多人都知道，你是一個很Unique很特別的人，所以我看這些東西都覺得很有特色、很好看，其實我當歌手已十幾年，肯定比你多年，有時候我會覺得如果可跟以前的我，小時候的我說說話，或是跟欣賞我的年輕的歌手說說話，很會好，年輕時我有很長一段時間，我的心情都不是很好，其實當歌手有很多挑戰⋯⋯很容易有負面的想法。」他坦言，常常不自覺地與人比較，會覺得別人比我厲害，思考自己哪裡不夠好，有時會迷失自己，直至現在才明白兩件重要的事情，就是別人做得好也可激勵自己，並要明白每個人都是獨特的寶貝，他以普通話夾雜廣東話表示，「阿Jer，You are precious，每一個人都是precious，每個人都很寶貝，原來看到那個人勁過我嘅話，點解佢咁勁，原來係一件好事，應該去睇其他人都係好勁嘅，我們常常都應該看到很多人都比自己厲害，同時要知道，每個人都是precious, you are precious，我會在這兩個想法裡面找到很多勇氣，譬如說，大家知道，我出道很久，沒有拿過金曲獎⋯⋯，所以我今天送你的禮物就是勇氣！」他強調「我沒有說謊。」順便介紹下首合唱歌《說謊》。兩人合唱時，Jer表現雀躍，盡見「迷弟」一面。