Jer柳應廷劇透新歌將與女唱作人玩Band Sound 陳蕾Serrini成粉絲熱門人選

親解「唱山歌」緣由

去年Jer曾表示今年玩Band Sound,但首支單曲卻充滿「山歌」feel,他笑言,早前在903的特刊《流行日記》寫了「唱山歌」,當時還未寫這首歌,「心諗點找數俾粉絲,不如唱山歌?」本身很喜歡《愛麗絲夢遊仙境》和《Charlie and The Chocolate of factory(電影版港譯「朱古力獎門人」)》裡魔幻世界的Jer,那時看了《阿凡達2》,重聽 Sound Track再想起《阿凡達》潘朵拉星球,大樹和很多動物圍繞身邊的震撼,成就了新歌的誕生,他形容一切都是機緣巧合。

為了營造《獅子王》的氣氛,Jer化身「辛巴柳」手舞足蹈,與聯合作曲的[email protected] Hertz和Senza Acappella一起唱山歌。編曲方面,顯示由ONE Orchestra主理,Jer解釋,「Carl叔叔一直都想幫我做一隊可以玩live的Band,今年所有歌也由這隊Band的班底,暫時約有6至7個人,希望keep住同一個vibe。」