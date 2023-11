Jer柳應廷預祝31歲生日 獲柳柳粉辦作品展現身開幕禮

MIRROR成員Jer 應廷將於本月20日生日,其歌迷會於尖沙咀舉辦《Be Our Guest!》生日聚會及柳應廷作品展「Symphony of the Soul」慶祝其31歲生日,Jer今日亦親自現身活動開幕禮,與歌迷分享solo出道3年的心路歷程及未來音樂大計,並與柳柳粉(Jer歌迷的稱呼)大玩遊戲。