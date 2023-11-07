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娛樂
2023-11-07 13:54:29

Jer柳應廷預祝31歲生日 獲柳柳粉辦作品展現身開幕禮

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Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。

Jer柳應廷今日到尖沙咀現身生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝)

MIRROR成員Jer 應廷將於本月20日生日，其歌迷會於尖沙咀舉辦《Be Our Guest!》生日聚會及柳應廷作品展「Symphony of the Soul」慶祝其31歲生日，Jer今日亦親自現身活動開幕禮，與歌迷分享solo出道3年的心路歷程及未來音樂大計，並與柳柳粉(Jer歌迷的稱呼)大玩遊戲。

 

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Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日到尖沙咀舉辦生日聚會及柳應廷作品展。 (羅錦鴻攝)

Jer在生日聚會《Be Our Guest》上，與60位抽中出席的幸運柳柳粉提前慶生，而Jer與粉絲玩遊戲時亦很投入。柳應廷歌迷會更非常有心思，特別訂造了以作品展「Symphony of the Soul」為主題的黑膠唱片機作為Jer的生日禮物，代表一眾柳柳粉送上心意。聚會尾聲時所有粉絲為Jer一同唱生日歌，邀百人大合唱，場面非常熱鬧。

生日聚會後，Jer亦出席了作品展Symphony of the Soul開幕活動。是次作品展是Jer的歌迷會為了應援他solo出道3年多而籌辦，整個展覽圍繞Jersolo出道以來12首歌曲，由2020年首支個人單曲《水刑物語》到20235月派台的《JM單身9》，展示Jer音樂路上的變化與歌曲理念。是次展覽更是首次向公開展出Jer珍貴手稿、獎座，以及各MV製作團隊借出的MV服飾及道具，非常珍貴。

Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷與60位幸運柳柳粉提前慶生。 (羅錦鴻攝) 柳應廷歌迷會特別訂造以作品展「Symphony of the Soul」為主題的黑膠唱片機作為生日禮物。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動，大批柳柳粉到場支持。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動，大批柳柳粉到場支持。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動，大批柳柳粉到場支持。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷今日親自現身活動開幕禮。 (羅錦鴻攝)

作品展「Symphony of the Soul」圖輯

Jer柳應廷今日親自現身作品展「Symphony of the Soul」的開幕禮。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝) Jer柳應廷作品展「Symphony of the Soul」。 (羅錦鴻攝)
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