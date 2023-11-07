Jer柳應廷預祝31歲生日 獲柳柳粉辦作品展現身開幕禮

MIRROR成員Jer 應廷將於本月20日生日，其歌迷會於尖沙咀舉辦《Be Our Guest!》生日聚會及柳應廷作品展「Symphony of the Soul」慶祝其31歲生日，Jer今日亦親自現身活動開幕禮，與歌迷分享solo出道3年的心路歷程及未來音樂大計，並與柳柳粉(Jer歌迷的稱呼)大玩遊戲。

Jer在生日聚會《Be Our Guest》上，與60位抽中出席的幸運柳柳粉提前慶生，而Jer與粉絲玩遊戲時亦很投入。柳應廷歌迷會更非常有心思，特別訂造了以作品展「Symphony of the Soul」為主題的黑膠唱片機作為Jer的生日禮物，代表一眾柳柳粉送上心意。聚會尾聲時所有粉絲為Jer一同唱生日歌，邀百人大合唱，場面非常熱鬧。

生日聚會後，Jer亦出席了作品展Symphony of the Soul開幕活動。是次作品展是Jer的歌迷會為了應援他solo出道3年多而籌辦，整個展覽圍繞Jer自solo出道以來12首歌曲，由2020年首支個人單曲《水刑物語》到2023年5月派台的《JM單身9》，展示Jer音樂路上的變化與歌曲理念。是次展覽更是首次向公開展出Jer珍貴手稿、獎座，以及各MV製作團隊借出的MV服飾及道具，非常珍貴。