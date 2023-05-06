Jer柳應廷Jeremy李駿傑大爆花姐緊張到似等生仔 感激The First Take尊重廣東話

MIRROR成員Jer柳應廷和李駿傑Jeremy昨日(5日)上日本的THE FIRST TAKE，以一take過錄影方式錄唱《人類群星閃耀時》，歌曲首播至今已獲取得逾45萬點擊(截至中午2時)，登上YouTube熱門影片的第一位，歌曲錄音片稍後亦會登陸各大音樂平台。兩人昨晚在錄影片段首播前後透過IG Live分享感受，更大爆見證逾5分鐘錄影過程的花姐非常緊張，形容「感覺似等生仔」。Jeremy自爆起初用死力練習，練到感到喉嚨似出血，Jer感激THE FIRST TAKE尊重廣東話，希望將來愈來愈多香港歌手上這平台，在國際舞台佔一席位。

Jeremy表示是在去年12月的UNIKASIA Festival 2022戶外音樂節後，獲悉此好消息，至於何以選唱《人類群星閃耀時》，Jer笑言因為審批嚴謹，「起初揀歌遇到很多困難，因為有很多歌都過唔審批The First Take平台著重acoustic，審批好嚴謹，從歌單曲中揀他們想我們唱的歌，最後揀了《人類群星閃耀時》都好開心。」Jeremy補充說，本來想將兩人在去年MIRROR演唱會的「狂+九」(《狂人日記》和《九》)搬上The First Take，惜未能通過審批。兩人惟有寄望將來有天能將「狂+九」帶到海外的表演舞台。兩人今次代表MIRROR上The First Take，希望讓更多人認識MIRROR，甚至可齊人上去跳唱。

兩人感激THE FIRST TAKE不同地方歌手的尊重，讓他們用廣東話唱歌和受訪，更為他們安排翻譯，Jer笑言，「如果要我用英文或港普，我都不知道怎麼辦。」他認為，音樂的感染力可超越語言，但仍希望能令外國聽眾了解廣東話歌詞，甚至如Beyond年代，特意去學廣東話。而為《人類》填詞的小克在IG發文，對於歌曲分享，感動英文歌詞精準翻譯廣東話詞意，他寫道，「用返原書名Stella Moments of Humankind，感動；」他直指其中兩句更是神來之筆，「鍾意英文翻譯， 『子虛和烏有』 譯作Illusory(I+ illusion) and nonexistent；『情存萬有才是美妙』=The everlasting love is the greatest gift of all」

Jeremy 練到 喉嚨似出血

今次的Acoustic版《人類群星閃耀時》由Edward Chan團隊編曲，著重人聲演繹，兩人特地上了4、5堂學唱這歌的和音，3個月多月來瘋狂練習。Jer開心今次有人分擔一起唱，Jeremy則感壓力甚大，不斷私下練習：「試過練到感覺好似喉嚨出血，因為用咗死力。」後來向阿Jer請教才有改善，相信只是聲帶太倦沒大礙，但就表明暫時不會唱Live時選這歌。正式錄音當天，兩人仍爭取時間練習，Jeremy透露，身處白色錄影房，只對住兩支咪，很自然就會緊張起來，Jer自言，平時錄音前都會跟自己講要享受才能投入，「今次奈何場面太大，怎也難以壓抑緊張感，大家睇片就見到。」被粉絲問到是否真的一take，Jer笑言也有問過這問題，工作人員斷言只有一次機會，「即係你炒車，有胃氣，都會照出街！」兩人表示有幸跟外國製作團隊合作，見識他們的專業認真和嚴謹態度，更提醒他們不停學習和進步。

聽住瞓覺 感安慰

兩人一起聽完首播後，Jer坦言很感動，這合唱版可說是最好的版本，「其實我第一次聽，感動到起雞皮，有另一種溫柔，我們歌聲很前，less filter，搣走很多音樂，是很特別，很值得紀念的Version。」Jeremy則透露早在個多星期前，已收到錄音版，緊張又期待樂迷的反應，「每晚聽住瞓覺，才可令自己心安，這首歌俾到安慰我，我們做呢首歌時，都話希望可以帶安慰給大家。」不少網民都追問花姐反應，本來想爆料的「劇透Jer」被Jeremy制止，Jeremy 直言花姐見證錄音過程，「首歌5分幾鐘，花姐不斷問點解首歌咁長，緊張到好似等生仔，幸好今次順產！」Jer笑言，兩人讓花姐重拾生仔的感覺，又自爆將於本月內推出新歌。