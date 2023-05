Jer柳應廷Jeremy李駿傑大爆花姐緊張到似等生仔 感激The First Take尊重廣東話

MIRROR成員Jer柳應廷和李駿傑Jeremy昨日(5日)上日本的THE FIRST TAKE,以一take過錄影方式錄唱《人類群星閃耀時》,歌曲首播至今已獲取得逾45萬點擊(截至中午2時),登上YouTube熱門影片的第一位,歌曲錄音片稍後亦會登陸各大音樂平台。兩人昨晚在錄影片段首播前後透過IG Live分享感受,更大爆見證逾5分鐘錄影過程的花姐非常緊張,形容「感覺似等生仔」。Jeremy自爆起初用死力練習,練到感到喉嚨似出血,Jer感激THE FIRST TAKE尊重廣東話,希望將來愈來愈多香港歌手上這平台,在國際舞台佔一席位。

Jeremy表示是在去年12月的UNIKASIA Festival 2022戶外音樂節後,獲悉此好消息,至於何以選唱《人類群星閃耀時》,Jer笑言因為審批嚴謹,「起初揀歌遇到很多困難,因為有很多歌都過唔審批The First Take平台著重acoustic,審批好嚴謹,從歌單曲中揀他們想我們唱的歌,最後揀了《人類群星閃耀時》都好開心。」Jeremy補充說,本來想將兩人在去年MIRROR演唱會的「狂+九」(《狂人日記》和《九》)搬上The First Take,惜未能通過審批。兩人惟有寄望將來有天能將「狂+九」帶到海外的表演舞台。兩人今次代表MIRROR上The First Take,希望讓更多人認識MIRROR,甚至可齊人上去跳唱。

尊重廣東話

兩人感激THE FIRST TAKE不同地方歌手的尊重,讓他們用廣東話唱歌和受訪,更為他們安排翻譯,Jer笑言,「如果要我用英文或港普,我都不知道怎麼辦。」他認為,音樂的感染力可超越語言,但仍希望能令外國聽眾了解廣東話歌詞,甚至如Beyond年代,特意去學廣東話。而為《人類》填詞的小克在IG發文,對於歌曲分享,感動英文歌詞精準翻譯廣東話詞意,他寫道,「用返原書名Stella Moments of Humankind,感動;」他直指其中兩句更是神來之筆,「鍾意英文翻譯,『子虛和烏有』譯作Illusory(I+ illusion) and nonexistent;『情存萬有才是美妙』=The everlasting love is the greatest gift of all」