Jeremy演唱會｜李駿傑個人solo與dancer大跳貼身舞 Serrini任嘉賓(有片)

MIRROR成員Jeremy(李駿傑)的首次個人演唱會《網上行夢想系MOOV LIVE JEREMY》，今晚(30日)於香港會議展覽中心(Hall 5BC)舉行，MIRROR兄弟Anson Lo(盧瀚霆)、Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)和Stanley(邱士縉)、ERROR的肥仔(梁業)、阿Dee(何啟華)、小儀、阿正、Elise、Alina(李炘頤)、阿蛋等都有入場支持，演唱會於8時35分開始。
跳火辣貼身舞
音樂會將以棱鏡為主題，既有感性活力的時刻，亦有狂野魅惑的部份。 Jeremy以黑白王子look與多位女舞蹈員登場，一口氣唱出《Prolugue》、《unholy》、《火燒天》，《senorita》和個人單曲《Closer》、《You First》和《半》，當唱《半》時，與女舞蹈員跳火辣貼身舞，引來全場尖叫。
Serrini任嘉賓
接著Jeremy換上貼身熱褲與長靴跳唱(G)I-DLE《Tom Boy》、BLACKPINK《How you like that》和COLLAR的《OFF/ON》，展現Jeremy狂野活力的面向。然後他唱《網絡安全隱患》期間，穿著粉紅色吊帶長裙的Serrini驚喜登場合唱，Serrini指著Jeremy露出的修長大腿，炒熱全場氣氛。唱畢，Jeremy返回後台換衫，Serrini獨唱《樹木真美》後，Jeremy再次出場，解釋邀請Serrini的原因，他大讚對方是有才華又風趣的人，很想跟如此獨特的人合作，所以趁今次開騷請她擔任嘉賓；Jeremy笑言「pink lady」公仔look的Serrini跟自己相襯。Serrini則表示接邀請大感驚訝，她形Jeremy是很溫柔的處女座，樂意照顧人，「最重要係佢講嘢會望住人，給我好被尊重的感覺，期待在台上睇到更多破格和妖艷Jeremy，令她睇到目定口呆，大開眼界。」她續說，無論將來Jeremy真實妖艷、文靜或獨特，「我們看著你成長，會給很多愛和關懷給你‧，唔會mean，所有都係正能量，等你有能力、有希望和有興趣，繼續在台上表演。」
從沒想過可以開個唱
Jeremy多謝Serrini並送她落台後，他表示出道5年從沒想過可以有自己的演唱會。他重提起初收到花姐訊息時，真的以為對方是send給Jer，後來才知道真的是自己開騷，「好想講好多人都問點解仲未有我嘅機會，我喎！何德何能？希望做完呢個騷我會搵到答案。」接著他唱《凡星》、《讓世界毀滅》和《阿波蘿》，他表示，終於來到這次演唱會的舞台，但不代表沒遺憾，但有時遺憾未必需要說出口。
其後他回到後台，畫面彈出他手稿訴說感受。內容大致為︰「到這一刻超出夢想……能夠站在這個舞台上，一切都是那麼的超出想像！小時候我的非常內向，但真的十分喜歡唱歌，所以每次唱歌前，都要給自己二十分的勇氣。記得小學參加仄唱比賽，心臟都快要跳出來！雖然沒有晉級，但這個第一次，絕對是很難忘的……到了中學，再鼓起勇氣報夠參演音樂劇，排練了大半年，表演卻只有數天，但那幾天的經歷，令我更加肯定，我熱然舞台！對於舞台，我永遠捨不得，無論如何，我都想再次站在舞台上，於是我參加了很多不同的選秀，都只伯希望能回到舞台！」
青春無悔
Jeremy在手稿內提到他一次又一次的失敗，令他開始懷疑自己，直至參加了《全民造星》，遇到一班和他一樣熱愛舞台的兄弟，令他可以實實在在的站在舞台上。他寫道︰「現在的我很想感謝大家，亦同時很感謝年輕的自己。跌跌碰碰那麼多，每段經歷都引領我到這個舞台的樓梯，年輕的李駿傑，感謝你的勇氣！帶給我這輩子難以忘懷的回憶！」他又寫到當自己老了的時候，想起大家的歡呼聲，年輕時的瘋狂，一切都像一部電影，像一首歌紀念住那些永不後悔的青春。接著他唱出《When we were young》。
當Jeremy唱《Shake it off》時，他請台下的unicorn企起身，同時請觀眾傳巨型波波，大會播出MIRROR其他成員為他拍下的跳舞片段，令全場high爆。他稱這首歌陪了他一段日子，每當不開心就 會shake it off，忘記不快。
Jeremy淚灑舞台
最後他唱《星空》時，表示看到台下的觀眾，剛才問何德何能、值不值得的問題，如今找到答案。Jeremy更兩度encore，當他唱完《愛你》後，向台前幕後人員表達謝意，他特別多謝MIRROR，鏡頭影著台下的Jer、Edan、Stanley及Anson Lo，還有通知他開show的花姐。
接著他表示要唱出改變自己一生的歌曲《最後一夜》，特地請今次的演唱會監製王雙駿改編acoustic版本。唱完後，他續說，儘管以後是個迷，只要有大家在場，他仍會繼續努力。當時《小幸運》時，他稱第一次唱這首歌時，只有幾位粉絲，想不到今日有逾八千人在場，他唱至尾聲時略有哽咽。
由於下月8日便是Jeremy的生日，全場fans唱生日歌，Jeremy再出場唱由他與細貓聯合作曲的《夢言》。唱至後段，他已泣不成聲，最後與觀眾影大合照，有觀眾舉起「駿可以食燒肉」燈牌，全場fans再次唱生日歌，演出於晚上10時57分完結。