Jeremy演唱會｜李駿傑個人solo與dancer大跳貼身舞 Serrini任嘉賓(有片)

Serrini任嘉賓

接著Jeremy換上貼身熱褲與長靴跳唱(G)I-DLE《Tom Boy》、BLACKPINK《How you like that》和COLLAR的《OFF/ON》，展現Jeremy狂野活力的面向。然後他唱《網絡安全隱患》期間，穿著粉紅色吊帶長裙的Serrini驚喜登場合唱，Serrini指著Jeremy露出的修長大腿，炒熱全場氣氛。唱畢，Jeremy返回後台換衫，Serrini獨唱《樹木真美》後，Jeremy再次出場，解釋邀請Serrini的原因，他大讚對方是有才華又風趣的人，很想跟如此獨特的人合作，所以趁今次開騷請她擔任嘉賓；Jeremy笑言「pink lady」公仔look的Serrini跟自己相襯。Serrini則表示接邀請大感驚訝，她形Jeremy是很溫柔的處女座，樂意照顧人，「最重要係佢講嘢會望住人，給我好被尊重的感覺，期待在台上睇到更多破格和妖艷Jeremy，令她睇到目定口呆，大開眼界。」她續說，無論將來Jeremy真實妖艷、文靜或獨特，「我們看著你成長，會給很多愛和關懷給你‧，唔會mean，所有都係正能量，等你有能力、有希望和有興趣，繼續在台上表演。」

從沒想過可以開個唱

Jeremy多謝Serrini並送她落台後，他表示出道5年從沒想過可以有自己的演唱會。他重提起初收到花姐訊息時，真的以為對方是send給Jer，後來才知道真的是自己開騷，「好想講好多人都問點解仲未有我嘅機會，我喎！何德何能？希望做完呢個騷我會搵到答案。」接著他唱《凡星》、《讓世界毀滅》和《阿波蘿》，他表示，終於來到這次演唱會的舞台，但不代表沒遺憾，但有時遺憾未必需要說出口。

其後他回到後台，畫面彈出他手稿訴說感受。內容大致為︰「到這一刻超出夢想……能夠站在這個舞台上，一切都是那麼的超出想像！小時候我的非常內向，但真的十分喜歡唱歌，所以每次唱歌前，都要給自己二十分的勇氣。記得小學參加仄唱比賽，心臟都快要跳出來！雖然沒有晉級，但這個第一次，絕對是很難忘的……到了中學，再鼓起勇氣報夠參演音樂劇，排練了大半年，表演卻只有數天，但那幾天的經歷，令我更加肯定，我熱然舞台！對於舞台，我永遠捨不得，無論如何，我都想再次站在舞台上，於是我參加了很多不同的選秀，都只伯希望能回到舞台！」