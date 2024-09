MIRROR成員Jeremy(李駿傑)9月8日踏入29歲生日,其歌迷會昨日在酒店舉行《Voyage to the New Era—Jeremy Lee Fan Meeting 2024》為他提早慶生。近千名Unicorns(Jeremy歌迷稱呼)出席,齊齊穿上club tee化身一片藍海,場面壯麗。生日會中,Jeremy與歌迷互動玩遊戲打機,更一起大合唱《獨角獸之戀》。