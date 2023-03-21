JJ林俊傑演唱會｜台媒報道Ian陳卓賢演出被取消 Haters洗版攻擊MIRROR

林俊傑(JJ)演唱會香港站第三場的嘉賓，有指原定是MIRROR成員陳卓賢(Ian)，及後因為溝通出問題，導致Ian最後未有上台，而香港區監製李志倫表示因為錯誤傳遞雙方信息，令表演形式有落差，故雙方決定取消演出，並向MIRROR及公眾道歉。

MIRROR haters洗版留言

香港網民就JJ請一個鏡仔還是多位鏡仔上台，在網上熱烈討論。台灣媒體則於今日才報道JJ演唱會嘉賓一事，並以「香港當紅男團」形容MIRROR，又稱今次事件為「退貨風波」。其後台媒在各自的專頁轉載報道連結，沒想到引來大量haters留言，大部份留言都批擊MIRROR的表現，又笑謂「JJ真的知道他們是誰？」、「Mirror已是天團、世一，那在乎甚麼JJ」、「這個所謂天團在香港也不是很多人認識大家放心」，更有網民以近百字指MIRROR不受香港人歡迎，作品很嚇人等。

有MIRROR的支持者入內留言，表示今次事件全因溝通不足所致，希望大家了解清楚。有台灣的網民對有大量攻擊MIRROR的留言表示不解，當中有不少人表示不認識MIRROR，並留言問究竟是發生了甚麼事。其中有網民指今次引來大量負評，估計是「競爭對手買來的黑粉留言， 真恐怖。」