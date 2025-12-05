Jung Kook柾國@BTS爆戀情 與WINTER@aespa疑有情侶紋身惹熱議

韓國各大社交平台和討論區正瘋傳Jung Kook與Winter身上同樣有小狗圖案紋身，加上兩人擁有疑似情侶手鏈及耳環，因而傳出兩人秘密交往數月。

爆料中指出，在Disney+旅遊節目《ARE YOU SURE?!》片段中，意外捕捉到Jung Kook左手手肘附近的紋身圖案，由三個連結在一起的小圖構成，看起來像動物輪廓，同時Winter 手上到同樣位置出現三隻連在一起的小狗圖案，由於兩者形狀、排列方式到位置相當接近，繼而引發情侶紋身的猜測，傳聞火速延燒至全韓娛樂論壇；同時，男方社交網帳號為「mnijungkook」，本人稱是「my name is jungkook」縮寫，但有網民指如果將n和i互換，就變成MinJ-Kook，被網民解讀為Winter原名金旼炡(Kim Min-jeong)和jungkook的名字組合。對於兩人的戀愛傳聞，雙方事務所回應時卻未有正面否認，令粉絲有更多想像空間。另外，Jung Kook當兵休假期間曾前去觀看aespa演唱會，但他過往卻從未觀看所屬事務所旗下女團演唱會，令緋聞更顯疑幻似真。