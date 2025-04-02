KKBOX風雲榜｜林家謙破紀錄5度上榜 MIRROR四子MC張天賦4度奪獎 陳蕾唯一女歌手代表

音樂串流平台 KKBOX今日(2日)公佈《第七屆 KKBOX 香港風雲榜》完整得獎名單，唱作才子林家謙發揮少年拼勁，以「一人之力」破紀錄5奪年度風雲歌手，MC 張天賦與MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian) 和柳應廷(Jer)四奪風雲歌手，女歌手方面，陳蕾獨佔鰲頭成為唯一能躋身十大的女歌手，更是連續兩年奪獎；而年轉獨立發展的陳凱詠(JACE)，則獲「年度編輯推薦歌手」的殊榮，年度新人由另一鏡仔邱傲然Tiger奪得。
今屆年度風雲歌手依然屬於男歌手的天下，MIRROR成員佔6人，包括四度奪獎的姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)，另外兩鏡則是呂爵安Edan和江𤒹生(Anson Kong)，其餘4位歌手分別是「華納三寶」MC 張天賦、陳蕾和洪嘉豪。音樂才子林家謙自2020年奪「年度新人」獎後，打破 KKBOX 香港風雲榜紀錄，連續5年成為「年度風雲歌手」，成績亮麗。
《第七屆 KKBOX 香港風雲榜》完整得獎名單 (排名按英文名字母順序)
Anson Kong 江𤒹生《月色》《Guilt Machine》《偽映畫預告》
Anson Lo 盧瀚霆《MY LIFE》《深閨》《Hey Hey OK!》
Edan 呂爵安《油麻地莎士比亞》《月光奏明曲》《漸漸我們》(陳凱詠合唱)
Ian 陳卓賢《Lost at first sight》《Thank You Postman》《以孤獨命名》
Jer 柳應廷《大海少年》《約齊靈魂在墳墓開派對》《筆觸少年憂鬱之死》
洪嘉豪 (Kaho Hung) 《黑玻璃》《拜託》《衰仔樂園》
姜濤Keung To《黑月》《好得太過份》《Every Single Time》
MC 張天賦《隔牆有耳》《七點半的陽光》《永久損毀》(陳蕾合唱)
陳蕾 (Panther Chan) 《念》《以正義之名》《永久損毀》(MC合唱)
林家謙 (Terence Lam) 《無答案》《普渡眾生》《喃嘸師感官漫遊》
年度新人 ：邱傲然Tiger 《Alright》
年度編輯推薦歌手
JACE 陳凱詠《間歇性休眠》《漸漸我們》(Edan合唱)