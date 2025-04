KKBOX風雲榜｜林家謙破紀錄5度上榜 MIRROR四子MC張天賦4度奪獎 陳蕾唯一女歌手代表

《第七屆 KKBOX 香港風雲榜》完整得獎名單 ( 排名按英文名字母順序 )

Anson Kong 江𤒹生《月色》《Guilt Machine》《偽映畫預告》

Anson Lo 盧瀚霆《MY LIFE》《深閨》《Hey Hey OK!》

Edan 呂爵安《油麻地莎士比亞》《月光奏明曲》《漸漸我們》(陳凱詠合唱)

Ian 陳卓賢《Lost at first sight》《Thank You Postman》《以孤獨命名》

Jer 柳應廷《大海少年》《約齊靈魂在墳墓開派對》《筆觸少年憂鬱之死》

洪嘉豪 (Kaho Hung) 《黑玻璃》《拜託》《衰仔樂園》

姜濤Keung To《黑月》《好得太過份》《Every Single Time》

MC 張天賦《隔牆有耳》《七點半的陽光》《永久損毀》(陳蕾合唱)

陳蕾 (Panther Chan) 《念》《以正義之名》《永久損毀》(MC合唱)

林家謙 (Terence Lam) 《無答案》《普渡眾生》《喃嘸師感官漫遊》

年度新人 :邱傲然Tiger 《Alright》

年度編輯推薦歌手

JACE 陳凱詠《間歇性休眠》《漸漸我們》(Edan合唱)