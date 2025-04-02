KKBOX風雲榜｜林家謙破紀錄5度上榜 MIRROR四子MC張天賦4度奪獎 陳蕾唯一女歌手代表

音樂串流平台 KKBOX今日(2日)公佈《第七屆 KKBOX 香港風雲榜》完整得獎名單，唱作才子林家謙發揮少年拼勁，以「一人之力」破紀錄5奪年度風雲歌手，MC 張天賦與MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、陳卓賢(Ian) 和柳應廷(Jer)四奪風雲歌手，女歌手方面，陳蕾獨佔鰲頭成為唯一能躋身十大的女歌手，更是連續兩年奪獎；而年轉獨立發展的陳凱詠(JACE)，則獲「年度編輯推薦歌手」的殊榮，年度新人由另一鏡仔邱傲然Tiger奪得。