Lindsay Lohan變洋版李婉華 拍聖誕愛情片搏反彈

女主角Lindsay Lohan好似李婉華

早幾日有美劇評論facebook專頁share一張NETFLIX新片Falling For Christmas海報，仲形容呢套新片嘅女主角Lindsay Lohan好似李婉華，又話「估唔到佢已經翻身，仲可以拍愛情片！」。定居加拿大嘅李婉華都喺facebook專發原post，仲不禁問一句「真係似樣嗎」。

曾轉型拍Mean Girls

今年36歲嘅Lindsay Lohan，3歲就以童星身份出道，12歲時拍嘅Parent Trap令佢一炮而紅，之後繼續同迪士尼拍過多套電影，18歲時離開「迪記」拍Mean Girls令佢轉型成為年青偶像。但正如唔少童星出身嘅藝人一樣，成名帶來嘅壓力令Lindsay Lohan以飲酒吸毒嚟排解，結果開始出入康復中心，甚至多次犯事而被判監，事業走向谷底。近年Lindsay Lohan冇幾多幕前演出，最多拍下短片，做下電視節目嘉賓，但係亦少好多負面消息。

畢竟大紅過，加上而家大潮流都懷Y2K的舊，Lindsay Lohan似乎有機會翻身。上年Netflix已經公布會搵Lindsay Lohan拍聖誕必備嘅浪漫合家歡電影Falling For Christmas，另外仲簽多套愛情主題新片Irish Wish。甚至早排同Lindsay Lohan拍過2003年大熱片《衰鬼媽咪》(Freaky Friday）嘅Jamie Lee Curtis都話，佢地都有興趣拍《衰鬼媽咪》續集，仲話出品嘅迪士尼都搵佢地傾過。睇嚟Lindsay Lohan強勢回歸唔係得個吹字。

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至於Falling For Christmas就真係典型到唔恨嘅聖誕片，Lindsay Lohan飾演酒店後人有錢女Sierra，去滑雪度假時被求婚，點知之後遇意外失憶兼冇人知係邊個，好在得到另一經營困難小旅館嘅老闆Jake收留，咁當然擦出愛火花啦。之後Sierra未婚夫同老豆現身，Sierra恢愎記憶……講到呢度大家都知一定係大團圓結局。呢類聖誕片，一到11月中，北美電視台已經開始係咁播，而且方程式大同小異︰故事發生喺好有聖誕氣氛嘅郊區，女主角一定有少少成熟，男主角都係熟男但又好有型，仲一定有個細路做配角。Falling For Christmas已經喺Netflix有得睇，想應節嘅可以留到聖誕先睇，更好feel。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載