Marvel取消製作《蟻俠4》和《Marvel隊長3》

MCU第5階段經歷慘痛失敗,去年3部作品《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol.3)、《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man & The Wasp:Quantumania)和《Marvel隊長2》(The Marvels),只得《銀河3》票房與評價保持,其餘兩部慘敗收場。據著名情報員Daniel Richtman指,Marvel Studios高層多次開會後,決定停製《Marvel隊長3》和《蟻俠4》,原因是Marvel迷已對兩位超級英雄的獨立電影失去興趣,停製亦可對Marvel Studios減少風險。