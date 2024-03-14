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娛樂
2024-03-14 18:23:21

Marvel取消製作《蟻俠4》和《Marvel隊長3》

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Marvel停製，觀眾無緣再睇到兩位超級英雄的獨立作。

Marvel停製，觀眾無緣再睇到兩位超級英雄的獨立作。

MCU5階段經歷慘痛失敗，去年3部作品《銀河守護隊3(Guardians of the Galaxy Vol.3)、《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》(Ant-Man & The WaspQuantumania)和《Marvel隊長2(The Marvels)，只得《銀河3》票房與評價保持，其餘兩部慘敗收場。據著名情報員Daniel Richtman指，Marvel Studios高層多次開會後，決定停製《Marvel隊長3》和《蟻俠4》，原因是Marvel迷已對兩位超級英雄的獨立電影失去興趣，停製亦可對Marvel Studios減少風險。

作為Marvel今年唯一電影，《死侍與狼人》肯定受注目。

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《神奇4俠》重啟，MCU再有新成員加入，為日後的《復仇者聯盟》第5、6集鋪路。

《神奇4俠》重啟，MCU再有新成員加入，為日後的《復仇者聯盟》第5、6集鋪路。

主力《死侍》加《神奇4俠》

停製多部電影及劇集後，Marvel將力谷《死侍》(Deadpool)與《神奇4俠》(Fantastic Four)Marvel超英片今年只得一部《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)上映，除了將死侍正式納入MCU之外，就連狼人也會加入，兩位英雄一直是Marvel迷至愛，將會重點力谷《死侍3》。另外，明年7月上映的新版《神奇4俠》找來《最後生還者》當紅男星Pedro Pascal飾演神奇先生，加上《職業特工隊》的「白寡婦」雲妮剪卻比(Vanessa Kirby)飾演隱形女，Marvel將會投放大量資源在這兩部電影上。但另一隱憂，就是明年上映的《美國隊長4(Captain AmericaNew World Order)，基斯伊雲斯(Chris Evans)換上人氣一般的安東尼麥基(Anthony Mackie)，票房未必達標。

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