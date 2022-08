《死侍 3 》成注目作

Kevin Feige更提及《死侍》(Deadpool)第3集的演員陣容,包全死侍全新戰衣及奸角的角色設定,還有重啟版《神奇4俠》的演員陣容。劇集情報方面,就有「龍母」艾美莉克拉克(Emilia Clarke)主演的《Secret Invasion》、《夜魔俠》(Daredevil:Born Again)、《Agatha:Coven of Chaos》等。明年上映的《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp:Quantumania)與《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)首發預告,亦於D23內正式發布。