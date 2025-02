MC張天賦澳門「補唱」落台狂收利是 被fans二次創作變搞笑財神

張天賦MC上月五號身體抱恙,被逼取消原訂《This is MC 2 LIVE IN MACAU》尾場演唱會並延至昨晚(1/2)舉行,亦正式為今次棋人娛樂主辦《This is MC 2 LIVE IN MACAU》假澳門的倫敦人綜藝館舉行的五場演唱會演圓滿落幕,席間MC再次對沒有管理好自己身體致歉,大年初四祝大家最緊要身體健康!演唱會尾聲時,MC走到台下與賦二代(MC fans稱呼)超近距離接觸,派心心、自拍,又狂收觀眾利是和禮物,將現場氛圍推向高潮,全場high爆!