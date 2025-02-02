MC張天賦澳門「補唱」落台狂收利是 被fans二次創作變搞笑財神

張天賦MC上月五號身體抱恙，被逼取消原訂《This is MC 2 LIVE IN MACAU》尾場演唱會並延至昨晚（1/2）舉行，亦正式為今次棋人娛樂主辦《This is MC 2 LIVE IN MACAU》假澳門的倫敦人綜藝館舉行的五場演唱會演圓滿落幕，席間MC再次對沒有管理好自己身體致歉，大年初四祝大家最緊要身體健康！演唱會尾聲時，MC走到台下與賦二代（MC fans稱呼）超近距離接觸，派心心、自拍，又狂收觀眾利是和禮物，將現場氛圍推向高潮，全場high爆！

《This is MC 2 LIVE IN MACAU》尾場由一身型格造型的MC，坐在裝甲車以新歌《百萬大道》出場，並一連跳唱《Overkill》及《This is MC》為個唱揭開序幕。及至busking環節，MC與昔日busking好友Goo（陳澤鴻）合唱了《這裡等》後正式與台下6000位觀眾打招呼，說：「大家好！歡迎大家嚟到《This is MC 2》嘅澳門站，今日係遲咗嘅第五場，必須要同原本預咗1月5號嚟睇嘅朋友講聲抱歉！我自己管理不善，冇盡好一個歌手嘅責任，冇好好照顧自己嘅身體，所以搞到要延期，造成咗好多嘅不便，所以喺度同我嘅fans們、賦二代們同埋主辦棋人都講聲唔好意思，亦都喺呢度祝大家新年快樂、身體健康、身體健康、身體健康！」

昔日busking畫面歷歷在目，昨晚又正值農曆新年補場，MC再分享了那些年新年busking的畫面，說：「新年我哋應該會係旺角，人流多嘅地方逗利是，我哋好勤力，一瞓醒可能九點十點我哋就已經開始預備緊，今年唔同啦，我發現我好喜歡喺節日舉辦演唱會，所以好開心今日可以同大家過新年，多謝每一位入場支持嘅觀眾，再一次祝你哋新年快樂。」

緊隨其後的自然少不了MC上月推出的新歌《說謊者》，及耳熟能詳的作品《七點半後的陽光》、《乖乖報到》等，少不免也有挑戰唱功歌曲，好像《救命稻草》、《第二人格》和《小心地滑》等，而最令賦二代驚喜部分，是MC自製與歌迷「同框」環節，在演唱《反對無效》完結時，螢幕上呈現一個愛心形狀，一邊為MC，另一邊隨機挑選現場歌迷，齊齊打卡，冧爆賦二代。