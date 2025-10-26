MC澳門開騷精選翻唱歌單 陳蕾不覺是Gin Lee奪女金強敵

MC張天賦和陳蕾今日出席網球活動擔任嘉賓，兩人現即席清唱幾句《一切是最好安排》，帶來驚喜。原來從未打過網球，新手落場分組比賽，要在限時內開波打中放在對面場的數字板，按不同數字得分，兩人大讚教練指導有方，已對網球產生興趣。MC以62比44分大勝陳蕾，他受訪時沾沾表示：「第一次接觸，原來比想像中輕鬆。有段時間我突然on fire，連中5球！」 他自言平時有羽毛球，對球類活動有天份，對於大勝陳蕾，他笑言：「佢都有啲姿勢！」」被禁示冇實際的陳蕾即回應，「我覺得以新手嚟講，我俾自己好高分。」MC補鑊指兩人都是歌手，始終最擅長是唱歌。

陳蕾將於本月29日迎來35歲，正日當天放假，打算約朋友吃飯，她澄清生日返工也無所謂，去年生日撞正school tour，公司特地讓她放假，「其實我個心好想做，唔做唔知有乜可以做。」今年事先通知公司安排我參加，順便可一齊慶祝，不過今年11月才開school tour，問到生日願望，是否奪叱咤女歌手金獎，她就表示沒想過，每年都希望身體健康。對於外界指她是Gin Lee的強勁對手，她表示完全沒有聽聞。至於是否滿意今年成績，她興奮表示，「我好鐘意今年已出嘅歌，嚟緊幾首更鍾意。」她於年中受訪時，曾表示將於今夫推出專輯，問到進度如何時，她坦言，最後一首歌當未完成，印刷需時，故可能延後至明年當作新年禮物送給大家。