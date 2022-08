《 ONE AND ALL 》翻 hit

隨著MIRROR各成員、舞蹈員及音樂團隊先後在社交平台發文,他們大多不約而同表示他們是一體,表明「we are one and all」,因而令到MIRROR的歌曲《ONE AND ALL》翻hit,歌曲重登多個音樂平台排行榜十大或二十大位置,包括在KKBOX排第9,在Spotify排第18位,而這首歌於8月1日在Spotify單日播放次數更升至近2.7萬次。另外,姜濤、陳卓賢及Anson Lo多首作品亦再度翻hit。

去年演唱會大碟再大賣

香港唱片商會最新一周的影碟銷量排行榜,由已落榜的《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》演唱會藍光碟重登冠軍位置。這張藍光碟早前曾停留該榜的冠軍位置多個星期,如今又再出現,估計是粉絲默默支持MIRROR的表現。