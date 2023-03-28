MIRROR四子大馬門票可代購？ Viu發聲明保留一切追究權利

MIRROR的姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Jer柳應廷及Edan呂爵安將於5月14日到馬來西亞參與音樂節One Love Asia Festival。該音樂節由Viu及IMC Live Global聯合主辦，根據官方資料稱門票於本月30日透過指定平台發售，並分一日及兩日通行證。

稱有門票可供預購

今日傍晚時份，Anson Lo的歌迷會在IG限時動態稱可代訂今次音樂節的門票，而每張門票需收取主辦單位手續費為RM4 (約港幣7元)，內文更提到只供現有會員訂購，而報名截至日期為今晚9時正。不過，歌迷會在晚上8時左右，再出PO稱「剛收到大會通知不再作個別訂購」，故此取消音樂會門票預訂，並會陸續安排退款。然而， 相關內容則未見在其餘有份參與演出成員的歌迷會專頁內。

及至晚上9時許，Viu透過IG發聲明說︰「近日得悉有不明人士聲稱可代購Viu呈獻 『ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站』門票，Viu特此強烈建議樂迷不要向來歷不明的渠道購買門票，以免蒙受不必要損失。如因有人發佈任何不實消息而蒙受損失，Viu保留一切追究權利。所有音樂節的消息，以Viu官方發佈為準，敬請留意。」