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娛樂
2022-07-21 11:09:42

MIRROR新歌封面變太空戰士 網民笑海報似山寨P圖

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MIRROR新歌《WE ARE》宣傳照被網民笑過不停。

MIRROR新歌《WE ARE》宣傳照被網民笑過不停。

MIRROR最新團歌《WE ARE》將於明日推出，昨日官方平台上載新歌的宣傳圖，十二位成員的衣著被嘲似太空戰士，而且部份成員的手更被key上一些發光圖案，如Ian手持藍色球體似玩龜波氣功；Frankie手指上有疑似奇異博士的魔法圈；Edan手上有心心圖案，但最搞笑的莫過於Jer，他手上的太極圖案激似炸雞或天婦羅，搞到網民笑過不停。

網民︰太空戰士一飛沖天

由於新歌宣傳照的構圖似足他們上次宣傳歐國盃的海報，而今次更用上大量罐頭素材，令網民不禁留言問到︰「張poster好似怪怪哋嘅！係咪太趕時間？」、「請問mirror係咪轉行派膠？」、「賺咁多錢，團歌相係網民P圖質、「我第一時間腦補咗430穿梭機，張國强哥哥，譚玉英姐姐」、「嘩！張海報…亞視黎嘅！」加上MIRROR的打扮，網民不停以巴斯光年的金句「太空戰士，一飛沖天」作留言。花姐其後上載照片，留言稱︰「你地估中，佢地係搞笑太空戰士。

MIRROR歐冠盃的海報。

MIRROR歐冠盃的海報。

Wyman否認與太空有關

黃偉文(Wyman)在其IG透露《WE ARE》這個歌名是花姐指定要用，是他第1,500首作品，他表示原本第1,500首作品屬其他作品，但因為有提早及延遲推出，到最後就變成是MIRROR的《WE ARE》。他又列出第500首作品及第1000首作品的名字，分別是小雪的《菩薩》及陳奕迅的《裙下之臣》。他又暗示自己會減產︰「以我嘅體力同速度我估自己唔太似會有第2000首」。因為海報將MIRROR變成太空戰士，有網民問Wyman這次是否與太空有關，但遭對方否認︰「完全無關」。

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