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娛樂
2024-01-20 23:10:34

MIRROR演唱會意外｜李盛林首回應判決 感無奈和極度悲痛

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李啟言在MIRROR紅館演唱會事故中嚴重受傷，年半以來一直留醫治療。

李啟言在MIRROR紅館演唱會事故中嚴重受傷，年半以來一直留醫治療。

MIRROR前年7月紅館演唱會巨型屏幕墮下事故，導致李啟言(Mo)和張梓峯兩名舞者受傷，於周三(17)判決，涉事分判商承認6罪罰款42萬。今晚(20)李盛林牧師在每周的祈禱信中表示，首次對判決作出回應，李盛林明言，作為家人對法庭就事件作出判詞和指引，感到難以接受，家人面對著18個月無法動彈，但在意識和表達上非常清晰的兒子，感到無奈和極度悲痛。他表示每次重看阿Mo受傷前的舊照，深感「人的錯，傷了活潑健康的阿Mo」。

李盛林又回顧去年本周，他與太太與23位舞者重聚，聆聽他們心聲；相隔一年，雖仍有小部份舞者陰霾未散，但大多已漸回復常態生活，祈願他們，對舞蹈的熱誠更澎湃。

MIRROR演唱會事故中，涉事公司罰款42萬，李盛林直言難以接受，感無奈和極度悲痛。

MIRROR演唱會事故中，涉事公司罰款42萬，李盛林直言難以接受，感無奈和極度悲痛。

李啟言(Mo)/李盛林牧師第78封代禱信

() 啟言(Mo)

1)【東風在形成中】

 每當教授們提說復康的進度，並看到他們努力不懈的為阿Mo尋找醫療的出路，阿Mo 感到十分雀躍等待「東風」的出現。在教授們匯聚各方努力製造「東風」的過程中，盼能漸漸使風「刮」起來。

【禱告】

祈願神帶領教授們選取合適的方案，並能順利聯絡各方，使阿Mo的頸椎神經復康能成功，在醫學上創造另一個奇蹟。

2) 【去年今週代禱信(26) 20230122日】 - 前後一年的比較：

(去年今週)

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a) 「去年與舞者重聚」：

事隔半年，Mo爸媽能再一次與舞者重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，唯部分仍未走出那趟事件的陰霾。但能夠成為他們的鼓勵和同行者，就有如阿Mo在他們心中憂患與共。

b)  「去年事件調查」：

調查雖告一段落，盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

(現在今週)

a) 「舞者身心靈」：

23位舞者都各自重整自己的對人生及舞蹈藝術的發展，雖然有小部份內心仍有陰霾，但隨著時間的洗禮大多也回復常態的生活。祈願他們對人生和生命有更深刻的體會，對舞蹈的熱誠更澎湃。

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b) 「法庭再提供Mirror 事件判決資料」

過去幾天法庭再對事件作出判詞和指引，作為家人感到事件對阿Mo所做成的嚴重創傷是難以接受。Mo爸在早前一個訪問中表達了易地而處的看法，提出了一個問題：受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？家人面對著18個月無法動彈，但在意識和表達上非常清晰的兒子，家人更是感到無奈和極度悲痛。

3) Mo相關的醫療簡介【神經元革命】 (Neuron Revolution)

a) 「神經元」的研究是一個最新跨領域的生物科技研究，包括了集合「神經科學」、「精神醫藥」、「人工智能」、「基因工程」、「機械人技術」和「合成生物學」的廣泛領域為基礎。

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b) 針對醫學上的應用更是具有其獨特性，特別是了解大腦功能、在神經的創傷和損壞以及各樣神經的紊亂和病理上，藉著這些科研的成果，建立一個技術平台，達成修復改善神經細胞活動及傳遞功能。

c) 對阿Mo來說，「神經元」信號的傳遞是下一個治療的焦點。這意味著神經信號可以繞道受創神經的部份，使得兩端的健康神經能接駁起來，讓肢體能聽命於大腦的指揮。

d) 按代禱信72 的描述，目前在「神經元」創傷的醫學研究上，有幾個可行的發展方向。下期代禱信中會一一簡介。

【禱告】：

近年來，在「神經元」研究探索的領域中日新月異，感謝科研對神的人體創造結構和功能有越來越多發現和了解。同時，祈求這些科研成果能幫助阿Mo和其他有需要的人復康，使他們能夠重新過常人的生活。

() Mo爸媽

1）「無奈與悲痛」

 面對18個月不能動彈的兒子阿Mo，痛苦之處在於他在意識和表達上非常清晰，腦筋清醒。雖已過了這麼長的時間，但每當看到他的時候，便不自覺地想起他那活潑的模樣，心中更感無奈和極度悲痛，「他為何要受這樣的苦？！」

2) 「人的錯，傷了活潑健康的阿Mo

面書（Facebook)常過一段時間便自動整輯過去的照片及視頻重播，每當看到阿Mo活潑開心的回憶 ，心中常湧現出一個呼求：「還我一個活潑健康的阿Mo」、「神啊！阿Mo 是無辜的，人的錯誤傷害了他，求袮繼續醫治拯救他。」

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