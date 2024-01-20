MIRROR演唱會意外｜李盛林首回應判決 感無奈和極度悲痛

MIRROR前年7月紅館演唱會巨型屏幕墮下事故，導致李啟言(阿Mo)和張梓峯兩名舞者受傷，於周三(17日)判決，涉事分判商承認6罪罰款42萬。今晚(20日)李盛林牧師在每周的祈禱信中表示，首次對判決作出回應，李盛林明言，作為家人對法庭就事件作出判詞和指引，感到難以接受，家人面對著18個月無法動彈，但在意識和表達上非常清晰的兒子，感到無奈和極度悲痛。他表示每次重看阿Mo受傷前的舊照，深感「人的錯，傷了活潑健康的阿Mo」。 李盛林又回顧去年本周，他與太太與23位舞者重聚，聆聽他們心聲；相隔一年，雖仍有小部份舞者陰霾未散，但大多已漸回復常態生活，祈願他們，對舞蹈的熱誠更澎湃。

李啟言 ( 阿 Mo)/ 李盛林牧師第 78 封代禱信 ( 一 ) 啟言 (Mo) 1)【東風在形成中】 每當教授們提說復康的進度，並看到他們努力不懈的為阿Mo尋找醫療的出路，阿Mo 感到十分雀躍等待「東風」的出現。在教授們匯聚各方努力製造「東風」的過程中，盼能漸漸使風「刮」起來。 【禱告】 祈願神帶領教授們選取合適的方案，並能順利聯絡各方，使阿Mo的頸椎神經復康能成功，在醫學上創造另一個奇蹟。 2) 【去年今週代禱信(26) – 2023年01月22日】 - 前後一年的比較： (去年今週)

a) 「去年與舞者重聚」： 事隔半年，Mo爸媽能再一次與舞者重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，唯部分仍未走出那趟事件的陰霾。但能夠成為他們的鼓勵和同行者，就有如阿Mo在他們心中憂患與共。 b) 「去年事件調查」： 調查雖告一段落，盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。 (現在今週) a) 「舞者身心靈」： 23位舞者都各自重整自己的對人生及舞蹈藝術的發展，雖然有小部份內心仍有陰霾，但隨著時間的洗禮大多也回復常態的生活。祈願他們對人生和生命有更深刻的體會，對舞蹈的熱誠更澎湃。

b) 「法庭再提供Mirror 事件判決資料」 過去幾天法庭再對事件作出判詞和指引，作為家人感到事件對阿Mo所做成的嚴重創傷是難以接受。Mo爸在早前一個訪問中表達了易地而處的看法，提出了一個問題：受傷的若是這些承辦商和安裝設備者或是其家人，他們會這樣疏忽而不顧後果嗎？家人面對著18個月無法動彈，但在意識和表達上非常清晰的兒子，家人更是感到無奈和極度悲痛。 3) 阿Mo相關的醫療簡介【神經元革命】 … (Neuron Revolution) a) 「神經元」的研究是一個最新跨領域的生物科技研究，包括了集合「神經科學」、「精神醫藥」、「人工智能」、「基因工程」、「機械人技術」和「合成生物學」的廣泛領域為基礎。

b) 針對醫學上的應用更是具有其獨特性，特別是了解大腦功能、在神經的創傷和損壞以及各樣神經的紊亂和病理上，藉著這些科研的成果，建立一個技術平台，達成修復改善神經細胞活動及傳遞功能。 c) 對阿Mo來說，「神經元」信號的傳遞是下一個治療的焦點。這意味著神經信號可以繞道受創神經的部份，使得兩端的健康神經能接駁起來，讓肢體能聽命於大腦的指揮。 d) 按代禱信72 的描述，目前在「神經元」創傷的醫學研究上，有幾個可行的發展方向。下期代禱信中會一一簡介。

【禱告】： 近年來，在「神經元」研究探索的領域中日新月異，感謝科研對神的人體創造結構和功能有越來越多發現和了解。同時，祈求這些科研成果能幫助阿Mo和其他有需要的人復康，使他們能夠重新過常人的生活。 ( 二 ) Mo 爸媽 1）「無奈與悲痛」 面對18個月不能動彈的兒子阿Mo，痛苦之處在於他在意識和表達上非常清晰，腦筋清醒。雖已過了這麼長的時間，但每當看到他的時候，便不自覺地想起他那活潑的模樣，心中更感無奈和極度悲痛，「他為何要受這樣的苦？！」