MIRROR演唱會意外｜舞台工程承辦商藝能工程發表聲明：暫不便發放任何訊息

MIRROR的紅館演唱會，在第四場發生嚴重意外，一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言(阿Mo)傷勢嚴重，接受兩次手術後，情況轉為危殆，維生指數穩定。繼菱藝廣告、中建富通、協興隆及ITP後，舞台工程總承辦商藝能工程有限公司今晚(30日)亦就事件發表聲明。

藝能工程的聲明如下：

對於7月28日MIRROR. WE. ARE LTVE CONCERT 2022演唱會進行期間，有表演人員因舞台屏幕下墜，導致受傷的突發事故，本公司藉此向所有傷者、其家屬及受影響人士，致以最深切慰問，並盼受傷者能早日康復。

本公司對事故極為關注。不論表演者、工作人員及觀眾的安全，一直是我們的首要考量。演唱會台前幕後的每一位工作人員，都很珍惜來之不易的工作機會，我們更重視每位工作人員於演出業界的付出和努力，整個演唱會舞台的製作，由構思、設計、安裝及運作，均由多個單位負責與協商。作為承辦單位之一，我們正主動、積極及真誠地配合主辦單位、政府專責小組及其他相關單位的調查，希望盡快徹查事故原因。

由於尚在調查階段，舞台的設計及製作涉及不同單位，故現時本公司暫不便發放任何訊息，引起外界誤會或猜測。有待相關部調查結果及檢討報告後，本公司將向公眾作詳細交代，亦務必正視處理相關問題。

最後，本公司再次向受傷的表演者、其家屬及受影響人上，致以最深切慰問，並盼受傷者能早日康復。